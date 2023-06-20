Инсайдер прояснил планы «Уизардс» на Криса Пола после обмена Брэдли Била

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски высказался об ожидаемом обмене разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в «Вашингтон Уизардс». Ранее сообщалось, что клубы договорились об сделке, в результате которой «Вашингтон» отпустит своего лидера Брэдли Била в «Санз». А «Финикс» включит в обмен Пола, Ландри Шамета, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«В «Вашингтоне» ожидают, что Крис Пол может стать их разыгрывающим в предстоящем сезоне. При этом мне сказали, что «Уизардс» не спешат начинать обсуждение возможности выкупа контракта», — сказал Войноровски в эфире SportsCenter.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

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