Эксперт: никто не отнимет заслуг Лилларда, даже если он так и не выиграет чемпионат

Известный аналитик и эксперт на канале FOX Крис Бруссард поделился мнением о звёздном разыгрывающем и одном из лидеров «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде.
«Дэмьен Лилларл сейчас не на том уровне, чтобы говорить, что он должен обязательно выиграть чемпионат. Никто не отнимет его заслуг и достижений, даже если он так и не выиграет лигу», — сказал Бруссард в эфире программы First Things First.
Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры. Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА, а также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и 7,3 результативные передачи.
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