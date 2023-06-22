Крис Пол: когда я играл за «Хьюстон», то мы весь год готовились к игре с «Голден Стэйт»

38-летний разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Крис Пол поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Хьюстон Рокетс» и рассказал, в каком сезоне у его команды были лучшие шансы на чемпионство.
«Честно говоря, когда я был первый год в «Хьюстоне», то это была вторая, третья или даже лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Мы действительно были единым целым. Если же говорить о самой игре, то в те годы мы весь сезон готовились к одной команде — «Голден Стэйт». План игры в защите, план игры в атаке, каждый матч был направлен на подготовку к «Уорриорз», потому что нужен был определённый способ, чтобы побеждать такие команды», — рассказал Пол в Hoop Collective Podcast.
38-летний Пол провёл в НБА уже 18 лет. Он выступал за «Нью-Орлеан», «Клипперс», «Финикс», «Хьюстон» и «Оклахому». По окончании минувшего сезона он был обменян в «Вашингтон».
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