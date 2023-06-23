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Грейди Дик: моя цель состоит в том, чтобы Дрейк носил форму с моим именем

Грейди Дик: моя цель состоит в том, чтобы Дрейк носил форму с моим именем
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Новоиспечённый форвард «Торонто Рэпторс» Грейди Дик рассказал о том, что хочет познакомиться с известным репером Дрейком, который является болельщиком канадской команды.

«Моя цель состоит в том, чтобы Дрейк носил форму с моим именем. Очень жду нашего знакомства.

Я хочу побеждать, ничего более. Я разносторонний игрок, но, думаю, мои бросковые способности — это то, чем я наиболее горжусь. Очень жду нашего дуэта со Скотти Барнсом, вы сами знаете, что это будет потрясно. Я с ним уже общался по видеосвязи. Я очень взволнован, в хорошем смысле. Хочу привнести позитивное влияние на игру команды с первого же дня.

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За пределами площадки я люблю веселиться, и город Торонто отлично для этого подходит», — рассказал Дик на пресс-конференции после драфта.

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