Грейди Дик: моя цель состоит в том, чтобы Дрейк носил форму с моим именем
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Новоиспечённый форвард «Торонто Рэпторс» Грейди Дик рассказал о том, что хочет познакомиться с известным репером Дрейком, который является болельщиком канадской команды.
«Моя цель состоит в том, чтобы Дрейк носил форму с моим именем. Очень жду нашего знакомства.
Я хочу побеждать, ничего более. Я разносторонний игрок, но, думаю, мои бросковые способности — это то, чем я наиболее горжусь. Очень жду нашего дуэта со Скотти Барнсом, вы сами знаете, что это будет потрясно. Я с ним уже общался по видеосвязи. Я очень взволнован, в хорошем смысле. Хочу привнести позитивное влияние на игру команды с первого же дня.
Драфт НБА. Результаты:
За пределами площадки я люблю веселиться, и город Торонто отлично для этого подходит», — рассказал Дик на пресс-конференции после драфта.
Слова Ховарда после драфта:
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