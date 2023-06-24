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Крис Пол: узнал об обмене в «Голден Стэйт» от сына

Крис Пол: узнал об обмене в «Голден Стэйт» от сына
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», американец Крис Пол признался, что узнал о своём возможном обмене в «Голден Стэйт Уорриорз» от сына.

«Как я узнал об этом? От сына (смеётся). Да… Я был в Уинстоне, где принимал участие в непрофессиональном матче, а после игры маленький Крис подошёл ко мне и рассказал об этом.

Как я отреагировал? Ох, я обрадовался… Обрадовался возможности сыграть в таком клубе и с такими великолепными партнёрами. Просто безумие, как иногда складывается жизнь. Я часто соревновался с ними последние десять лет», – сказал Пол в подкасте Линдси Чарняк.

Крису Полу 38 лет. Игрок дебютировал в НБА в 2005 году и выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома Сити-Тандер».

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