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Стив Керр отреагировал на слух об обмене Джордана Пула на Криса Пола

Стив Керр отреагировал на слух об обмене Джордана Пула на Криса Пола
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на слух о готовящемся обмене Джордана Пула на Криса Пола из «Финикс Санз». Специалист не стал подержать новость до официального анонса, однако отметил, что клубу нужны перемены.

«Мы сильно изменимся. Последнее, что бы я сделал, это раскритиковал команду, которая выиграла чемпионат год назад и выдала адскую концовку минувшего сезона. Мне нравилась группа, сформировавшаяся за последнюю пару лет.

Самое важное заключается в том, что мы почувствовали потребность в переменах. Это не значит, что нам нужна перестройка, но нам нужны изменения. И все в команде это ощутили. Но мы не отказываемся от своей идентичности», – приводит слова Керра издание The Athletic.

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