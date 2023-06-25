Генеральный менеджер «Торонто»: я знал, что Дик придёт на драфт в ярком костюме

Генеральный менеджер «Торонто Рэпторс» Бобби Уэбстер прокомментировал решение новоиспечённого игрока команды Грейди Дика прийти на драфт в ярко-красном костюме.

«Не хочу воровать у него возможность рассказать собственную историю, но, в общем, он показывал нам уже этот наряд во время ужина. Он дал нам две опции на выбор. Не помню уже, что же я выбрал. Потому у нас уже было понимание того, что он готовит что-то эксцентричное. Вы должны сами спросить, какой у него второй вариант был.

Когда я встретился с Диком, я сразу понял, что он прошёл через многое. Он сказал, что это его способ показывать свою индивидуальность. В общем, я думаю, он скоро всё расскажет медиа, ему понравится о таком рассуждать. Подобные ситуации — это его способ налаживать связь с людьми, хоть и не самыми привычными методами».