Эксперт считает, что «Портленд» обменяет Дэмьена Лилларда после прихода Хендерсона
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Известный спортивный эксперт Колин Коухерд считает, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» должен обменять лидера команды Дэмьена Лилларда после того, как в команду пришёл третий номер драфта-2023 Скут Хендерсон.
«Трэйл Блейзерс», по сути, выбрали более молодого Дэмьена Лилларда. На мой взгляд, пришло время двигаться дальше… Я буду шокирован, если переход Лилларда в «Майами» не состоится», — приводит слова Коулхерда Clutch Points.
НБА. Актуальное:
Скут был выбран «Трэйл Блэйзерс» на минувшем драфте под третьим номером. Сразу после церемонии Хендерсон заявил, что не хотел бы, чтобы Лиллард уходил из команды: «Если мы объединим наши таланты, то другим не поздоровится».
Ранее Хендерсон рассказал, как относится к повышенному вниманию по отношению к собственной персоне.
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