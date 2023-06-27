Грейди Дик: думаю, я сорвал джекпот, попав в «Торонто»

Новоиспечённый форвард «Торонто Рэпторс» Грейди Дик, выбранный под 13-м номером на драфте НБА — 2023, высказался по поводу своей новой команды.

«Из самого положительного могу отметить прекрасную атмосферу в городе, это заметил и я, и мои родители. Я просто гулял по улицами и видел, какие здесь искренние люди. Я много разговаривал с руководством команды и до начала драфта знал, что хочу попасть именно сюда. Здесь царит атмосфера победителей с прекрасной фан-базой. Здесь не так, как в других местах. Думаю, я сорвал джекпот», — сказал Дик на пресс-конференции.

Молодой баскетболист считается одним из самых экстраординарных новичков лиги в этом году. На драфт он пришёл в ярко-красном костюме.