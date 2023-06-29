Стефен Карри — о Крисе Поле: играть с ним будет удивительно

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказал своё мнение о его новом партнёре по команде Крисе Поле.

«Играть с ним будет удивительно. Это будет особенно, учитывая всю историю, что между нами была. У нас с ним история ещё со времён того, как я играл в колледже в штате Северная Каролина, он был моим ментором в тот момент, когда я шёл на драфт, мы тренировались вместе.

Главное качества Криса — он делает партнёров вокруг него лучше, именно поэтому он и оказался в нашей команде. Всё это делается для того, чтобы у нас был шанс претендовать на чемпионство. Я взволновал в ожидании того, как в итоге это всё сработает. Думаю шанс на это высок, ибо он умнейший игрок», — рассказал Карри на Through The Wire Podcast.