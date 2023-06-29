Эксперт объяснил, почему Лиллард может перейти в «Юту»
Поделиться
Если звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард запросит обмен у «Портленд Трэйл Блэйзерс», то у «Юты Джаз» будет заманчивый пакет для этого обмена, считает журналист Энди Бэйли из Bleacher Report.
«Благодаря сделкам, в результате которых в 2022 году были обменяны Донован Митчелл и Руди Гобер, «Юта» имеет несколько драфт-пиков в дополнение к своим собственным в течение следующих нескольких лет. Это может заставить «Портленд» хорошенько задуматься (опять же, если Дейм действительно попросит об этом). И, хотя трудно представить, что многие суперзвёзды захотят остаться в «Юте», Лиллард может стать исключением. Он играл в баскетбол в колледже при государственном университете Вебера в Юте, и он выражал готовность играть за «Джаз», — сказал Бэйли.
Комментарии
- 29 июня 2023
-
12:30
-
12:11
-
11:47
-
11:43
-
11:39
-
10:20
-
10:15
-
09:34
-
08:49
-
07:50
-
07:39
-
06:01
-
05:35
-
05:18
-
00:07
- 28 июня 2023
-
23:56
-
23:21
-
23:06
-
21:51
-
21:28
-
20:40
-
20:09
-
19:08
-
18:20
-
18:07
-
17:39
-
16:22
-
16:17
-
16:08
-
15:43
-
15:34
-
14:27
-
14:17
-
13:53
-
13:39
Партнерский контент