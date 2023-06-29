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Эксперт объяснил, почему Лиллард может перейти в «Юту»

Эксперт объяснил, почему Лиллард может перейти в «Юту»
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Если звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард запросит обмен у «Портленд Трэйл Блэйзерс», то у «Юты Джаз» будет заманчивый пакет для этого обмена, считает журналист Энди Бэйли из Bleacher Report.

«Благодаря сделкам, в результате которых в 2022 году были обменяны Донован Митчелл и Руди Гобер, «Юта» имеет несколько драфт-пиков в дополнение к своим собственным в течение следующих нескольких лет. Это может заставить «Портленд» хорошенько задуматься (опять же, если Дейм действительно попросит об этом). И, хотя трудно представить, что многие суперзвёзды захотят остаться в «Юте», Лиллард может стать исключением. Он играл в баскетбол в колледже при государственном университете Вебера в Юте, и он выражал готовность играть за «Джаз», — сказал Бэйли.

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