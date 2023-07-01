The Athletic: главной претензией Лилларда к боссам «Блэйзерс» было их нежелание побеждать

Известное британское спортивное издание The Athletic опубликовало статью о причинах ухода Дэмьена Лилларда из «Портленда». Напомним, сегодня, 1 июля, 32-летний разыгрывающий запросил обмен из команды.

«Как бы Дэмьен Лиллард ни пытался успокоить фанатов, постоянно заявляя, что хочет остаться в «Портленде», за кулисами он и его агент постоянно угрожали «Блэйзерс», что он уйдёт, если состав не будет обновлен.

Главной претензией Лилларда было то, что он не был убежден в том, что руководство «Блэйзерс» также хотело победить или заботилось о победе так же сильно, как и он сам, в какой-то момент изобразив сцену, в которой у него были проблемы со сном после того, как «Блэйзерс» проиграли «Денверу» в плей-офф 2021 года», — говорится в материале.