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НБА протестирует новые правила, связанные с наказанием за симуляцию, на матчах Летней лиги

НБА протестирует новые правила, связанные с наказанием за симуляцию, на матчах Летней лиги
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Национальная баскетбольная ассоциация опробует новые правила, связанные с наказанием за симуляцию, во время матчей Летней лиги.

«Предлагаемые новые правила о наказании за симуляцию будут действовать на временной основе во всей Летней лиге 2023 года.

– Если судья зафиксирует симуляцию во время игры, противоположная команда исполнит один штрафной бросок и продолжит владеть мячом.

– Игрок, который будет замечен в симуляции, получит технический фол, который не считается персональным замечанием и не приводит к удалению.

– Судьи не обязаны останавливать игру, чтобы зафиксировать симуляцию. Они могут дождаться следующей удобной возможности, чтобы остановить игру», — сообщает аккаунт пресс-службы НБА в «Твиттере».

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