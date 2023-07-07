Sports Illustrated: Джефф Ван Ганди может вернуться в тренерство после ухода из ESPN

На прошлой неделе в ESPN прошло массовое сокращение. Среди уволенных оказался экс-тренер Джефф Ван Ганди, который последние годы занимался комментированием матчей. После ухода с телеканала Ван Ганди рассматривает возможность вернуться к работе тренера, сообщает Sports Illustrated.

«Джефф Ван Ганди, уволенный из ESPN, активно рассматривает возможность вернуться к работе тренера. Джефф, в последний раз тренировавший в 2007 году, ранее обсуждал возможности занять пост ассистента в «Далласе» и «Бостоне» до тех пор, пока эти команды не укрепили тренерский штаб.

Есть взаимный интерес с «Вашингтоном», поскольку у них есть место в штабе Уэсе Анселда. Ван Ганди выигрывал 57,5% матчей, пока тренировал в «Нью-Йорке» и «Хьюстоне». В последнем для себя сезоне Джефф смог привести «Рокетс» к 52 победам», — сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.