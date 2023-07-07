Охранника Вембаньямы не накажут за удар по лицу Бритни Спирс

Охранник французского центрового Виктора Вембаньямы, выбранного «Сан-Антонио Спёрс» под первым общим номером на драфте НБА — 2023, не будет привлечён к ответственности после эпизода с поп-исполнительницей Бритни Спирс возле одного из ресторанов Лас-Вегаса (США), сообщает Clutch Points.

По информации источника, полиция не увидела в действиях охранника умысла ударить Бритни, по мнению служителей порядка, охранник защищал Вембаньяму, поэтому за инцидентом не последует судебного разбирательства.

Напомним, ранее Спирс захотела сфотографироваться с молодым баскетболистом, увидев его у одного из ресторанов Лас-Вегаса. Бритни подбежала к игроку сзади и похлопала его по спине и плечу, в этот момент один из охранников Вембаньямы, пытаясь защитить спортсмена, случайно ударил Спирс тыльной стороной ладони по лицу. Певица упала, но самостоятельно поднялась и села за столик.