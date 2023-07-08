В Сети появилось видео конфликта охраны Виктора Вембаньямы и Бритни Спирс

Появилось видео, на котором видны подробности конфликта между охранниками французского центрового Виктора Вембаньямы, выбранного «Сан-Антонио Спёрс» под первым общим номером на драфте НБА — 2023, и поп-исполнительницей Бритни Спирс.

Напомним, ранее Спирс захотела сфотографироваться с молодым баскетболистом, увидев его у одного из ресторанов Лас-Вегаса. Бритни подбежала к игроку сзади и похлопала его по спине и плечу, в этот момент один из охранников Вембаньямы, пытаясь защитить спортсмена, случайно ударил Спирс тыльной стороной ладони по лицу.

Позднее стало известно, что полиция не увидела в действиях охранника умысла ударить Бритни, по мнению служителей порядка, охранник защищал Вембаньяму, поэтому за инцидентом не последует судебного разбирательства.