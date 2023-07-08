Виктор Вембаньяма — о дебюте в Летней лиге НБА: я не знал, что делаю на площадке

Французский центровый Виктор Вембаньяма прокомментировал свой дебют за «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда встречалась с «Шарлотт Хорнетс» и выиграла со счётом 76:68.

«Я действительно не знал, что делаю на площадке, но пытаюсь научиться», — приводит слова Вембаньямы

Legion Hoops в своём аккаунте в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Нэйта Райана.

19-летний французский вундеркинд провёл 27:27 на паркете, успев за это время набрать девять очков и выполнив один трёхочковый бросок.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.