Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма — о дебюте в Летней лиге НБА: я не знал, что делаю на площадке

Виктор Вембаньяма — о дебюте в Летней лиге НБА: я не знал, что делаю на площадке
Аудио-версия:
Комментарии

Французский центровый Виктор Вембаньяма прокомментировал свой дебют за «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда встречалась с «Шарлотт Хорнетс» и выиграла со счётом 76:68.

«Я действительно не знал, что делаю на площадке, но пытаюсь научиться», — приводит слова Вембаньямы
Legion Hoops в своём аккаунте в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Нэйта Райана.

НБА. Актуальное:
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб
«Шансы заполучить Зайона есть». Не опять, а снова — слухи про уход форварда в другой клуб

19-летний французский вундеркинд провёл 27:27 на паркете, успев за это время набрать девять очков и выполнив один трёхочковый бросок.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
Live
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе! Игроки «Хьюстона» выдали яркую концовку и дебют Вембаньямы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023