Виктор Вембаньяма — о дебюте в Летней лиге НБА: я не знал, что делаю на площадке
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Французский центровый Виктор Вембаньяма прокомментировал свой дебют за «Сан-Антонио Спёрс» в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда встречалась с «Шарлотт Хорнетс» и выиграла со счётом 76:68.
«Я действительно не знал, что делаю на площадке, но пытаюсь научиться», — приводит слова Вембаньямы
Legion Hoops в своём аккаунте в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Нэйта Райана.
НБА. Актуальное:
19-летний французский вундеркинд провёл 27:27 на паркете, успев за это время набрать девять очков и выполнив один трёхочковый бросок.
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
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