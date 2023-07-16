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Владелец «Голден Стэйт»: надо было что-то поменять, Крис Пол — будущий член Зала славы

Владелец «Голден Стэйт»: надо было что-то поменять, Крис Пол — будущий член Зала славы
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб высказал своё мнение об обмене молодого защитника Джордана Пула на 38-летнего разыгрывающего Криса Пола.

«Нам надо было что-то поменять. Хоть это и переход на короткую перспективу, Крис Пол — бесспорный будущий член Зала славы, который поможет нашей скамейке, нашей основной пятёрке, если будет там выходить, да где бы он ни играл, он окажет серьёзное влияние.

Будет ли он выходить со скамейки? Это решение тренеров. Я уверен, они уже обсуждают это, кто знает, что будет. Он может и стартовать, и не стартовать. Идея в том, чтобы собрать наиболее талантливую команду и увидеть, что произойдёт. В любом случае неважно, кто стартует, важно, кто заканчивает игры.

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Мы можем быть хороши в ближайшие несколько лет, не только на один год, мы, конечно же, хотим продолжать побеждать. Мы делаем для этого всё возможное. Наша зарплатная ведомость будет самой большой в истории. Мы пробуем делать всё, чтобы продлить наше чемпионское окно», — приводит слова Лэйкоба San Jose Mercury News.

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