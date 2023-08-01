Макгрэди — о рекордном контракте Брауна: это реалии НБА, он заслужил его своей игрой

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди высказался о рекордном в истории лиги контракте на пять лет и общую сумму в $ 304 млн, который заключили «Бостон Селтикс» и защитник Джейлен Браун.

«Это реалии нынешней НБА. Не всем это нравится, но Джейлен Браун заслужил такой контракт своей игрой в прошлом сезоне и в последние несколько лет в целом.

Он это заслужил, так что нужно принять, что он получил пятилетний контракт на сумму в $ 304 млн. Такая ситуация сейчас в лиге. Если вы хотите иметь в команде топовых игроков, вы должны быть готовы заплатить такую сумму», – сказал Макгрэйди в эфире The Herd with Colin Cowherd.

Напомним, 26-летний Браун выступает за «Бостон» с 2016 года, с самого начала своей профессиональной карьеры.