Кендрик Перкинс: не думаю, что Джеймс Харден сможет помочь «Клипперс» взять титул

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о том, сможет ли звёздный разыгрывающий Джеймс Харден помочь «Лос-Анджелес Клипперс» выиграть первое чемпионство в истории франшизы, если обмен игрока состоится.
«Не думаю, что Джеймс Харден сможет помочь «Клипперс» взять титул. Мы говорим о команде, от которой мы многого ждали в последние сезоны, но её игроки не могут оставаться здоровыми.
У них появился Расселл Уэстбрук, который отлично проявил себя в минувшем плей-офф, по сути сумев спасти собственную карьеру. Но что произойдёт, если в этот состав добавится Харден? Он несчастлив в «Сиксерс», где он может держать мяч всё время. А какая роль, какая позицию у него будет в «Лос-Анджелесе»? Я могу точно сказать, что у него будет меньшая роль, чем ранее.
Если Харден действительно хочет выиграть чемпионство — ему нужно остаться в «Филадельфии» и играть с Джоэлем Эмбиидом», — заявил Перкинс в эфире шоу NBA Today.
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