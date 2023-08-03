Стив Керр: раньше мы ненавидели Криса Пола, а теперь мы его любим, ведь он с нами

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал об изменении во взаимоотношениях с новоиспечённым игроком команды Крисом Полом.
«Одна из самых забавных вещей в этой лиге это то, что ты можешь изначально соревноваться с другими людьми, а потом вы начинаете играть за одну команду. Крис Пол — отличный пример такой ситуации у нас с ним были неоднократные битвы в плей-офф. Очень забавно в итоге смеяться вместе над моментами вражды, когда вы были готовы перегрызть друг другу глотки.
Ситуация с Крисом напомнила мне мою историю взаимоотношений с Реджи Миллером. Я играл против него и на студенческом, и на профессиональном уровне, и я так сильно раньше ненавидел его. А потом мы стали коллегами по комментированию матчей и стали хорошими друзьями. Также будет и с Полом: мы его ненавидели, ведь мы столько раз против него боролись и он всегда был так хорош, а теперь мы его любим, ведь он с нами», — заявил Керр в эфире шоу NBA Today.
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