«Он должен получать около $ 100 млн». Беверли возмутился зарплатой Расселла в «Лейкерс»

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли, выступавший в прошлом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался по поводу нового контракта разыгрывающего Д'Анджело Расселла с «озёрниками».
«Он заслуживает большего, чем контракт на $ 37 млн за два года. Он должен был получить порядка $ 100 млн. Когда он подписал контракт, я сказал: «Поздравляю, но мне это не нравится». Я просто знаю, что, когда он в команде, всем остальным становится легко. Это тот человек, которому надо платить больше», — сказал Беверли в своём подкасте.
В плей-офф прошедшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Д'Анджело Расселл принял участие в 16 матчах, в которых в среднем за игру набирал 13,3 очка при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги., совершал 2,9 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в зачёте Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
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