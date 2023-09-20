Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Баварии» посетили Октоберфест. Видео

Игроки «Баварии» посетили Октоберфест. Видео
Комментарии

Игроки «Баварии» стати гостями Октоберфеста – ежегодного фестиваля, проводимого в Мюнхене. Баскетболисты выпили пива и спели песню We Are the Champions группы Queen.

Игроки «Баварии» посетили Октоберфест:

Октоберфест традиционно проводится во второй половине сентября в центре Мюнхена и продолжается, как правило, 16–18 дней.

Недавно стало известно, что «Бавария» станет первой профессиональной командой, которая проведёт матч на светодиодном паркете. Дебютную игру в рамках чемпионата Германии на специальном стеклянном паркете мюнхенский клуб проведёт 29 сентября.

Ранее разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей провёл тренировку вместе с австралийским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски.

Материалы по теме
Видео
Игрок НБА Джамал Маррей провёл тренировку с чемпионом UFC Волкановски
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android