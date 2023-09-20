Игроки «Баварии» посетили Октоберфест. Видео
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Игроки «Баварии» стати гостями Октоберфеста – ежегодного фестиваля, проводимого в Мюнхене. Баскетболисты выпили пива и спели песню We Are the Champions группы Queen.
Игроки «Баварии» посетили Октоберфест:
Октоберфест традиционно проводится во второй половине сентября в центре Мюнхена и продолжается, как правило, 16–18 дней.
Недавно стало известно, что «Бавария» станет первой профессиональной командой, которая проведёт матч на светодиодном паркете. Дебютную игру в рамках чемпионата Германии на специальном стеклянном паркете мюнхенский клуб проведёт 29 сентября.
Ранее разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей провёл тренировку вместе с австралийским бойцом смешанных единоборств, чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски.
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