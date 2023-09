Игроки «Баварии» посетили Октоберфест. Видео

Игроки «Баварии» стати гостями Октоберфеста – ежегодного фестиваля, проводимого в Мюнхене. Баскетболисты выпили пива и спели песню We Are the Champions группы Queen.

Игроки «Баварии» посетили Октоберфест:

Октоберфест традиционно проводится во второй половине сентября в центре Мюнхена и продолжается, как правило, 16–18 дней.

Недавно стало известно, что «Бавария» станет первой профессиональной командой, которая проведёт матч на светодиодном паркете. Дебютную игру в рамках чемпионата Германии на специальном стеклянном паркете мюнхенский клуб проведёт 29 сентября.

