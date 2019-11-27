«Зенит» — «Лион». Ставки и прогнозы экспертов на матч Лиги чемпионов

27 ноября в Санкт-Петербурге в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с «Лионом». Встреча начнётся в 20:55 мск. Для питерцев эта игра решающая. Эксперты в своих прогнозах осторожны.

Верят в «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев ждёт победу «Зенита» и много голов.

«Здесь «Зенит» имеет шансы пройти дальше в Лиге чемпионов. А «Лион» – это команда не оборонительного плана. Вообще, во Франции нет таких команд как «Атлетико» или «Ювентус», которые стоят сзади и выигрывают за счет хороших контратак.

«Лион» будет открываться, атаковать, и у «Зенита» будут возможности. Более того, это концовка первой половины сезона, и для того, чтобы уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении, «Зенит» однозначно победит. Ставлю на победу питерцев, их успех во втором тайме и ТБ 2,5 гола», — сказал Ловчев.

Верит в успех команды Сергея Семака и известный тренер Валерий Непомнящий.

«Я уверен, что «Зенит» соберётся на этот матч и добьётся победы. «Зенит» играет дома, на матче должен быть аншлаг, и эти факторы скажутся на результате.

Я не увидел, чтобы «Лион» хорошо играл в обороне. Это команда, которая будет играть в атаку. Как раз шансы против такого соперника будут выше у нашей команды.

Дзюба не забивает в последнее время. Но это не значит, что он плохо сыграл и сопернику удалось его выключить. Сейчас «Зенит» силён тем, что в составе очень много забивающих игроков. Со второй линии Оздоев начал активно играть, сейчас наконец-то набирает форму Кузяев. Поэтому нельзя говорить, что игра команды заточена под Дзюбу. «Зенит» правильно строит игру: Дзюба на себя отвлекает оборону соперника и создаёт условия для партнёров. А то, что он сам не забивает, я думаю, второстепенно как для команды в целом, так и для Артёма. Главное — это принести пользу команде.

В этом матче поставлю на победу «Зенита». Я считаю, что он будет очень строго играть в обороне и сможет не пропустить. Можно отметить, что «Зенит» очень часто, играя в еврокубках, пропускал первым, а потом уже героическими усилиями сводил матч вничью или даже выигрывал. Но сейчас, думаю, Семак сумеет настроить игру в обороне, чтобы парни сыграли максимально надёжно», — отметил Непомнящий.

Склоняются к победе «Лиона»

Конечно, переживают российские футбольные эксперты в этой игре за «Зенит», но некоторые не верят в перспективы российского клуба.

Так, популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поставил на победу «Лиона» с форой (0).

«Я не буду разыгрывать оптимистическую карту. Думаю, «Лион» способен сыграть вничью в этом матче. Если вы хотите погоняться за высоким коэффициентом, то можете ставить впрямую на ничью. Можно ставить на «Лион» не проиграет», но коэффициент маловат — 1,63. Я же предлагаю поставить на «Лион» с форой (0). Достойный коэффициент — 2,19. Думаю, «Зениту» придется раскрываться, а в таких ситуациях он, как мы знаем, уязвим», — заявил Андронов.

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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов не поставил на победу «Лиона», но считает, что французы забьют как минимум дважды.

«Лион» поменялся за время, прошедшее с первой встречи. Сменился главный тренер. Результаты стали получше — 4 победы в последних пяти встречах. Но я посмотрел другую статистику. Так вот «Лион» выиграл лишь трижды в последних 11 выездных встречах. Маловато.

Но это не особенно сильно обнадёживает, к сожалению. Все важные встречи в этом сезоне тяжело проводит «Зенит». «Локомотиву» проиграли, не выиграли у ЦСКА и «Краснодара», проиграли обе встречи «Лейпцигу». Печальная статистика. Как только взвинчиваются скорости, «Зенит» теряется. Он очень тяжело отыгрывается, если пропускает первым.

При этом в тех самых 11 встречах «Лион» почти всегда забивал, только в двух — нет. Уверен, что «Лион» забьёт и сейчас. А вполне возможно, что одним мячом он не ограничится. Если опять «Зенит» начнёт проигрывать, то может и ещё наполучать на контратаках. Так что предложу ставку «индивидуальный тотал «Лиона» больше 1,5 мяча», — заметил Титов.

Ставят на результативность

Большинство экспертов не стали гадать, в чью пользу закончится матч, остановив свой выбор на результативности встречи.

К примеру, известный комментатор Виктор Гусев считает, что мы увидим голы в исполнении как россиян, так и французов.

«У «Лиона» проблема в виде травмы Депая — это главная ударная сила французской команды. Наверное, она должна ослабить команду. Если посмотреть, такой клуб забивает и пробивает достаточно много, в том числе и на выезде.

Надо вспомнить, как французская команда выглядела в группе Лиги чемпионов прошлого года, они же выиграли у «Манчестер Сити» на выезде. Ни одного поражения, все остальные матчи в ничью. Опять же, если смотреть эти ничьи, то вот какие были результаты: 1:1, 2:2, 3:3. Я вас подвожу к тому, что эта команда и забивающая, и пропускающая. Это можно сказать и о «Зените». Ставить буду осторожно: в матче «Зенит» — «Лион» обе команды забьют», — сказал Гусев.

С ним согласен известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков.

«Французы, провалив, для себя традиционно уже, начало сезона, затем потихонечку начали набирать обороты. В последних матчах «Лион» выглядит просто потрясающе. Команда одинаково успешно играет и дома, и на выезде. Только вот в южном дерби против «Марселя» лионцы оказались слабее соперника на один гол. Они забивают в каждой игре.

Дембеле сейчас вообще выглядит удивительно сильно: 10 голов в 13 матчах. Сейчас для француза наступил просто период рассвета. На данный момент он лидирует в списке бомбардиров чемпионате Франции.

Ставка на гол «Лиона». Она обязательно должна в этом матче пройти. Также ставлю на то, что обе команды забьют, потому что «Зенит», безусловно, на свой гол наиграет», — подчеркнул Казаков.

Экс-футболист «Зенита» и главный тренер второй команды питерцев Владислав Радимов полагает, что основные события развернутся во втором тайме встречи. На это он и поставил.

«Я думаю, что это будет очень осторожный матч. Ни одна из команд не будет форсировать события, и поэтому мне кажется, что много голов в этой игре не будет. Даже если одна из команд сможет забить в первом тайме, что маловероятно, то всё равно команды будут играть закрыто и, может быть, раскроются в концовке.

В первом матче «Зенит» играл в пять защитников и очень осторожно. И только «стенка» шикарная позволила открыть счёт. То же самое и «Лион»: не имел много шансов и не стал раскрываться дальше. Там только пенальти на Депае, который сделал Оздоев, помог сравнять им счёт. И моментов в концовке практически не было ни у одной из команд.

Ещё бы я поставил на то, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом, потому что в первом тайме никто точно раскрываться не будет», — сказал Радимов.

Во сколько играют «Зенит» — «Лион», где смотреть и какой прогноз

Примерно так же рассуждал и комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский, который считает, что матч не будет результативным. Он поставил на то, что в игре будет меньше трёх голов.

«Думаю, что в этом матче будет много осторожности. Здесь будет аккуратный футбол. И я считаю, что в этом матче будет низ. Прекрасно понимая силу «Лиона» впереди и прекрасно осознавая, что Азмун вместе с Дзюбой составляют мощный дуэт, команды будут сосредоточены на оборонительных действиях.

Не так много верховых матчей у «Зенита» в этом сезоне, поэтому думаю, что и в этой встрече будет не так много голов», — сказал Казанский.

Генич выделился

Довольно необычную ставку на матч предложил комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич. Он поставил на то, что первый тайм встречи завершится вничью.

«Сейчас, когда обязательно надо выигрывать, не знаю, что предложит Семак своему оппоненту. Не знаю, в какой футбол будет играть «Зенит». Либо это будет прессинг с первых минут, когда будет попытка подавить соперника, либо наоборот — «Зенит» будет играть терпеливо и ожидать своего шанса, а включится во втором тайме. Может быть всё что угодно.

Надо всё же дать какой-то прогноз. Я посмотрел, что за четыре тура этого группового этапа ни «Зенит», ни «Лион» ни разу не играли вничью в первом тайме. Мне вообще кажется, что в этом матче ничья с коэффициентом выше тройки могла бы быть хорошим вариантом, но раз уж статистика и игра команд подталкивает к этому, то давайте рискнём и сыграем ничью в первом тайме за отличный коэффициент 2,30.

«Зенит» был близок к ничьей в первом тайме в матче с «Лейпцигом, но пропустил в концовке первого тайма. Давайте на этот раз попробуем сыграть ничью в первом тайме. Мне кажется, что это любопытный вариант. Опять-таки, это мои мысли. Я отталкиваюсь от того, что видел в исполнении этих команд», — сказал Генич.

А какую ставку на игру «Зенит» — «Лион» готовы сделать вы? Напишите в комментариях, с кем из экспертов вы согласны.

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