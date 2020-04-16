Экспресс на чемпионат Беларуси 17 апреля: берём коэффициент 2.80 на матчи пятницы

«Белшина» сыграет со «Смолевичами»‎‎, а «Шахтёр» из Солигорска примет «Слуцк» 17 апреля в матчах пятого тура чемпионата Беларуси. Первая встреча начнётся в 17:30 мск, а вторая стартует в 19:30 мск. Букмекеры не сомневаются в победе «Шахтёра», а в другой игре не видят явного фаворита.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Смолевичи» (17.04.2020)

Пятничная программа пятого тура чемпионата Беларуси стартует матчем двух худших команд на данный момент. «Смолевичи» набрали два очка, «Белшина» разжилась одним. Вроде бы поводов для оптимизма нет, однако ставить знак равенства между положениями клубов никак нельзя.

«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Беларуси В Бобруйске состоится встреча худших клубов Высшей лиги Беларуси.

У «Смолевичей» был крайне неприятный календарь. Действующий чемпион «Динамо-Брест», занявший третье место в минувшем сезоне «Шахтёр» из Солигорска, замкнувшая топ-5 «Ислочь», а также опытный «Витебск». Пройти этот отрезок с двумя очками — вполне достойный показатель. «Смольные» не выглядели статистами ни в одном из случаев и могли рассчитывать на большее.

За четыре тура пропущено всего три мяча, для аутсайдера со скромным составом это отличные цифры. В атаке проблем гораздо больше, но в целом моменты создаются, не хватает только реализации и хладнокровия. В любом случае «Белшина» заметно уступает любому из предыдущих оппонентов, так что шансы зацепиться у гостей хорошие.

Коллектив из Бобруйска пропустил в четырёх турах шесть мячей, причём пять из них — во втором тайме. Тут надо бы отметить, что уровень оппозиции был гораздо скромнее, выделить стоит разве что «Торпедо»-БелАЗ. Букмекеры считают «Белшину» фаворитом из-за фактора своего поля, однако мы предпочтём сыграть от аутсайдера.

Тренеры Леброна и Янниса останутся ни с чем. Успехи «Торонто» нужно оценить по заслугам В прошлом сезоне Ник Нёрс стал чемпионом НБА, а теперь имеет хорошие шансы получить награду «Тренеру года».

Классическая ставка Х2 идёт в букмекерских конторах за 1.63. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.84. Но раз мы составляем экспресс, то не будем мудрить.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр Солигорск» — «Слуцк» (17.04.2020)

Удивительно, но после четырёх туров «Слуцк» находится выше в турнирной таблице, хотя заметно уступает «Шахтёру» по уровню состава и финансовым возможностям. И ведь нельзя сказать, что бело-синим попался лёгкий календарь. Он оказался вполне рабочим: «Динамо-Брест», «Ислочь», «Витебск» и «Славия».

Единственное поражение подопечным Виталия Павлова нанёс действующий чемпион страны, да и то с трудом. В первом тайме гол забил Артём Милевский, в дальнейшем у хозяев имелось несколько возможностей спастись, однако с завершением в тот день категорически не заладилось.

А вот «Шахтёр» в четырёх турах добыл лишь одну победу — над скромной «Городеей» (2:0). И трижды ушёл с поля без забитых голов. Проиграл «Торпедо»-БелАЗ (0:1), а также скатал нулевые ничьи с «Неманом» и «Смолевичами». Отчасти «кротам», конечно, не повезло. В двух последних случаях они создали куда больше остроты и были гораздо ближе к победе.

Но результат печальный: 12-е место в турнирной таблице и 0:2 в первом матче полуфинала Кубка Беларуси с «Динамо-Брест». Нужно как можно скорее исправлять положение, а ведь на своём поле со «Слуцком» в последнее время «горняки» постоянно испытывают проблемы.

«Шахтёр С» — «Слуцк». Прогноз: проверяем коэффициент 3.12 в матче чемпионата Беларуси Пять из восьми очков в личных играх с «горняками» «Слуцк» набрал на выезде.

В пяти предыдущих поединках в Солигорске они добыли две победы с разницей в один мяч, дважды сыграли вничью и один раз уступили (тоже с разницей в один гол). На Х2 дают больше тройки, для ординара вариант любопытный. Мы же возьмём аккуратную ставку П2 с форой (+1.5) за 1.72. Вряд ли фаворита ждёт тут лёгкая прогулка.

Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 17 апреля с общим коэффициентом 2.80.

Выбор №1: победа «Слуцка» с форой (+1.5) за 1.72.

Выбор №2: «Смолевичи» не проиграют за 1.63.

Общий коэффициент = 2.80.