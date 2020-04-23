Экспресс на чемпионат Беларуси 24 апреля: берём коэффициент 3.35 на матчи пятницы

Кучук проведёт первый матч у руля минчан, а гродненцы вновь наберут очки на своём поле.

24 апреля в матчах шестого тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» сыграют с «Динамо Минск»‎‎, а «Неман» примет «Энергетик-БГУ». Первая встреча начнётся в 18:00 мск, а вторая стартует в 20:00 мск. Букмекеры не сомневаются в победе «Динамо Мн», а в другой игре не видят явного фаворита.

Анализ и прогноз матча «Смолевичи» — «Динамо Минск» (24.04.2020)

Программа шестого тура Высшей лиги Беларуси откроется битвой двух команд из нижней части турнирной таблицы. Положение «Смолевичей» никого не удивляет: новичок элитного дивизиона располагает скромными ресурсами и ограниченным составом, а потому сразу приступил к борьбе за выживание.

«Смолевичи» — «Динамо Минск». Прогноз: суровый Кучук исправит ошибки Гуренко Экс-наставник «Локомотива» накануне возглавил минчан.

А вот нахождение «Динамо» на 12-й строчке тянет на натуральный сюрприз. Выводы уже последовали: Сергей Гуренко вновь покинул клуб, а пост главного тренера занял Леонид Кучук, который прекрасно знаком российским любителям футбола по работе с «Кубанью» и «Локомотивом».

Легко ему точно не будет. Минчане показывают бледный и предсказуемый футбол, а в атаке постоянно сбиваются на забросы и навесы с флангов, которые редко дают результат. Естественно, букмекеры отдают полное предпочтение гостям, но здесь всё не так очевидно.

У «Смолевичей» был крайне неприятный календарь. Действующий чемпион «Динамо-Брест», занявший третье место в минувшем сезоне «Шахтёр» из Солигорска, замкнувшая топ-5 «Ислочь», а также опытный «Витебск» и «Белшина». Три очка для новичка Высшей лиги при таком графике — вполне нормальный результат.

Кроме того, «смольные» ни разу не пропустили больше одного мяча. Правда, сами забивают ещё реже. Однако с учётом проблем динамовцев с созиданием, логичнее отталкиваться от низа. Для экспресса мы бы выбирали между двух вариантов: тотал меньше 2.5 мяча за 1.50 и «обе забьют — нет» за 1.62.

Леброн, Харден и Кавай снова в стороне. Могучий Яннис не оставил НБА выбора В НБА хватает суперзвёзд, но найти интригу в гонке за MVP не получается.

Вариант посмелее — «хозяева не забьют» за 1.98. Команды пересекались дважды, было это в позапрошлом сезоне. Тогда минчане оба раза оказались сильнее со счётом 2:0. Чего-то подобного ждём и на этот раз: разница в индивидуальном мастерстве и эмоции от смены тренера должны помочь гостям.

Анализ и прогноз матча «Неман» — «Энергетик-БГУ» (24.04.2020)

«Энергетик» ловко стартовал, добыл три победы подряд и даже вырвался в лидеры чемпионата Беларуси после трёх туров. А вот дальше начались проблемы. В двух последующих матчах не удалось ни разжиться очками, ни забить. 0:2 от «Торпедо-БелАЗ» на выезде и 0:1 от «Городеи» в родных стенах.

У «Немана» дела вроде бы идут заметно хуже: всего пять очков и 14-е место в турнирной таблице. Но тут сказался неприятный календарь. Жёлто-зелёные идут по графику крепкого середняка: победа над «Витебском», ничьи с «Шахтёром» из Солигорска и «Белшиной» — это нормально.

Тэйтум, Ингрэм или Адебайо? Кто станет самым прогрессирующим игроком сезона НБА В гонке будущих звёзд НБА появился фаворит, но проклятый коронавирус может спутать все карты.

Оба поражения состоялись на выезде, да ещё и от крепких оппонентов — минского «Динамо» и «Ислочи». В родных стенах гродненцы набрали четыре очка из шести возможных, забив три мяча за 180 минут. По меркам низового чемпионата Беларуси это солидные цифры. Согласимся с букмекерами, которые отдают хозяевам небольшое преимущество.

Соперники пересекались дважды. В прошлом сезоне «Неман» победил на выезде со счётом 4:2, а дома ограничился ничьей (1:1). Для ординара подойдёт П1 с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.74. 1Х идёт у букмекеров за скромные 1.41, но можно взять 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.

Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 24 апреля с общим коэффициентом 3.35.

Выбор №1: «Смолевичи» не забьют за 1.98.

Выбор №2: «Неман» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.

Общий коэффициент = 3.35.