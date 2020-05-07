Чемпионат Германии возвращается! Букмекеры не сомневаются в очередном триумфе «Баварии»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 15 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

«Городея» — «Минск». Прогноз: «сахарники» отвергнут удивительную статистику В четырёх предыдущих очных встречах хозяин поля терпел поражения.

За минувшее время многое случилось, но теперь это уже история. В последние недели во всей Европе профессиональный футбол давали только в Беларуси. Было ещё несколько совсем уж экзотичных вариантов — от Никарагуа и Бурунди до Узбекистана и Таджикистана. Некоторые из этих лиг тоже ушли на вынужденную паузу.



Разумеется, чемпионат Германии на таком фоне выглядит тираннозавром среди травоядных. Потому возвращение Бундеслиги справедливо воспринимается как настоящий праздник. Букмекеры уже возобновили приём ставок на итоги сезона. Позади 25 туров, в розыгрыше ещё 27 очков. Самое время изучить котировки.



Аналитики не сомневаются в итоговом успехе «Баварии»: поставить на действующего чемпиона страны предлагается с коэффициентом 1.20. То есть в случае выигрыша пари игрок с 1000 рублей получит 1200 рублей. Приостановка сезона сильно помешала мюнхенцам: они очень долго запрягали и одно время находились даже за пределами топ-5.

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк. Прогноз: Хищник и Биги Бой быстро устроят нокаут Оба обладают пушечными ударами и не любят затягивать поединки.

Однако отставка Нико Ковача и приход Ханса-Дитера Флика принесли плоды. Постепенно команда набрала устрашающий ход, начав штамповать победу за победой. К началу марта «Баварию» стали считать одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. А про внутреннее первенство и говорить нечего.



В 11 предыдущих поединках немецкой Бундеслиги набрано 31 очко из 33 возможных. Унести ноги удалось только «РБ Лейпциг» (0:0), да и то при доле везения. «Быки» мало владели мячом и создали меньше, но с реализацией в тот день у фаворита категорически не задалось. Вот, собственно, единственная осечка чемпиона с 7 декабря.



Второй в списке фаворитов идёт дортмундская «Боруссия». На неё дают коэффициент 6.00, то есть в случае успешного исхода пари со ставки в 1000 рублей клиент БК получит 6000 рублей. После 25 туров «шмели» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на четыре очка.

Статистический прогноз: «Чонбук» — «Сувон», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Берём коэффициент 3.20 в матче действующего чемпиона Кореи.

Дортмундцы тоже находились в хорошей форме: семь побед в восьми предыдущих турах чемпионата Германии. Единственное поражение выдалось необычайно эпичным — 3:4 в гостях у «Байера», хотя ещё к 81-й минуте «Боруссия» вела 3:2. Расцвёл Эрлинг Холанд, продолжает сиять Джейден Санчо, держат планку опытные футболисты вроде Акселя Витселя, Торгана Азара и Юлиана Брандта.



Тройку замыкает «РБ Лейпциг», здесь коэффициент ещё выше (11.0). Обидчик «Зенита» довольно долго находился на самом верху, однако в семи последних матчах национального первенства добыл всего две победы. Разумеется, столь частые осечки не позволили удержаться на первой строчке.



На данный момент «быки» располагаются на третьей позиции: до «Баварии» пять очков, до дортмундской «Боруссии» всего одно. Им приостановка сезона, пожалуй, может помочь: команда потеряла победную колею и уверенность в своих силах, а теперь сможет начать всё с чистого листа. Достать мюнхенцев вряд ли удастся, а вот зацепиться за второе место более чем реально.

«Слуцк» — «Энергетик». Прогноз: Гафар и Яхшибоев завалят вратарей работой В шести из семи игр «Слуцка» голы забивали обе команды.

В остальные клубы букмекеры совсем не верят. Ставки на «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Байер» принимаются с коэффициентом 101.0, то есть с одной тысячи рублей в случае успеха вы получите 101 тыс. На данный момент «жеребята» идут четвёртыми, отставая от «Баварии» на шесть очков. «Фармацевты» занимают пятую строчку, находясь ещё в двух баллах позади.



Имена тех, кто финиширует в топ-5 чемпионата Германии, ни у кого не вызывают сомнений, ведь располагающийся на шестой строчке «Шальке» отстаёт даже от «Байера» на 10 очков. Если вам совсем некуда девать деньги, можете поставить на победу любой из оставшихся команд. Букмекеры дают на «Шальке», «Вольфсбург», «Фрайбург», «Хоффенхайм» и иже с ними коэффициент 1000.0.