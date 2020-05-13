Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Шальке»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели не ожидается, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Шальке».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «горняки» находятся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 37 очков в 25 турах и расположились на шестой позиции, которая выводит в Лигу Европы. Задача формулируется просто — сохранить набранный темп и сдержать преследователей.

Выполнить её будет непросто. Плотность в турнирной таблице запредельная, а желающих запрыгнуть в топ-6 предостаточно. «Вольфсбург» и «Фрайбург» отстают на одно очко, «Хоффенхайм» — на два, да и «Кёльн» с «Унионом» находятся совсем рядышком и имеют шансы вмешаться.

Смотреть наверх особого смысла нет, поскольку пятёрка лучших находится слишком далеко. После 25 туров занимающий пятую строчку «Байер» опережает клуб из Гельзенкирхена на десять очков. В теории отыграть это отставание за девять игр реально, но больно уж редко фавориты допускают осечки.

Календарь

К середине декабря «Шальке» находился рядышком с зоной Лиги чемпионов, однако после зимней паузы резко завалился набок. Ключевым моментом стал разнос в Мюнхене от «Баварии» (0:5), после которого в шести матчах команда ни разу не познала вкус побед. 0:5 от «РБ Лейпциг», 0:3 от «Кёльна». Даже худший клуб Бундеслиги «Падерборн» на своём поле обыграть не вышло (1:1).

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Впрочем, календарь вполне рабочий, а двухмесячная пауза наверняка помогла прийти в себя и перезагрузиться. В оставшейся части сезона подопечным Давида Вагнера предстоит сразиться с дортмундской «Боруссией», «Байером» и «Вольфсбургом», а все остальные — сплошь середняки да аутсайдеры.

Стиль игры

Во второй половине зимы команду накрыл мощный кризис: пропала уверенность, а талантливейший вратарь Александр Нюбель (который летом перейдёт в «Баварию») повадился совершать грубые ошибки чуть ли не через игру. В заключительном перед паузой туре последний пост доверили Маркусу Шуберту.

Эта чехарда определённо не идёт коллективу на пользу, но тренерский штаб пошёл на подобный шаг не от хорошей жизни. В первой половине сезона «Шальке» с приходом Давида Вагнера выглядел необычайно дисциплинированно и грамотно. Ключевой вопрос теперь — в каком состоянии будет находиться команда после паузы.

«Горняки» чаще задействуют правый фланг, постоянно ищут передачи вразрез (входят в топ-5 чемпионата Германии по количеству офсайдов — 2,4 в среднем за игру), а также отлично переходят из обороны в атаку. По количеству голов в контратаках они занимают пятую строчку в Бундеслиге.

Тренды

Продвинутая статистика утверждает, что «Шальке» — самая везучая команда чемпионата Германии. Если верить xG, «кобальтовые» перебрали почти восемь очков — они набрали 37 баллов при показателе Expected points 29,24. Грубо говоря, ситуацию можно представить так: уровень игры оставался более-менее таким же, но в первой части сезона сильно везло, а во второй — сильно не везло.

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Подопечные Давида Вагнера не отличаются высокой результативностью, в 25 матчах с их участием было забито 69 голов (33:36). Для помешанной на прессинге и смелости Бундеслиге это скромный показатель, меньше только у «Вольфсбурга» (64). Так что увлекаться тоталом больше точно не стоит.

Отрицательный баланс голов у занимающего шестое место клуба — редкость, но тут в дело вступает другая особенность. В 25 турах «горняки» всего однажды проиграли с разницей в один мяч. И с разницей в два мяча они тоже уступили всего один раз. Зато разгромных неудач накопилось аж четыре.

Кроме того, нужно учитывать низкую эффективность в дебютах. «Шальке» до сих пор ни разу не отличился в стартовые 15 минут игры, зато сам пропустил на этом отрезке пять раз. Возможно, имеет смысл ставить на то, что соперник клуба из Гельзенкирхена откроет счёт.

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«Шальке» великолепно стартовал и долгое время находился рядом с зоной Лиги чемпионов, но после зимней паузы одержал всего одну победу. Двухмесячный перерыв в связи с пандемией коронавируса на таком фоне дал шанс команде перезарядить батарейки и выплеснуть негативную энергию.

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Календарь в оставшихся турах у «горняков» более чем рабочий, особенно на фоне конкурентов. Если подопечные Давида Вагнера вновь обретут уверенность, то наверняка попадут в еврокубки. О Лиге чемпионов речи уже не идёт, слишком многое было потеряно ранее. А вот Лига Европы — вполне.