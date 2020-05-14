Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «РБ Лейпциг»

У обидчика «Зенита» очень лёгкий календарь и все шансы подняться выше третьего места.

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Выходим на финишную прямую — впереди разбор «РБ Лейпциг».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «быки» находятся в тройке лучших чемпионата Германии. Они набрали 50 очков в 25 турах и расположились на третьей позиции в турнирной таблице. Попадание в еврокубки на будущий год фактически гарантировано, даже располагающийся на шестой строчке «Шальке» отстаёт на 13 баллов.

Впрочем, амбиции молодого и дерзкого клуба этим не ограничиваются. Битва за зону Лиги чемпионов обещает быть невероятно жаркой. Попадание «Баварии» в топ-4 вопросов не вызывает, а на оставшиеся три места претендуют четыре клуба. И находятся они совсем рядышком.

Дортмундская «Боруссия» оторвалась на один балл, «Боруссия» из Мёнхенгладаха отстаёт на одно очко, а «Байер» — на три. Цена ошибки велика, ведь осталось всего девять туров и времени на исправление ситуации не будет. Кроме того, играть придётся после двухмесячной паузы, что только добавляет непредсказуемости.

Календарь

Расписание в оставшихся турах практически оптимальное. Во втором круге РБЛ уже успел сразиться с «Боруссией» М (2:2), «Баварией» (0:0), «Шальке» (5:0), «Байером» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0). Следовательно лишь один из соперник из оставшихся девяти на данный момент входит в топ-7.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Айнтрахт» Самая невезучая команда Бундеслиги в этом сезоне постарается ворваться в топ-10.

Речь о дортмундской «Боруссии», но эта битва припасена на десерт. Состоится она только в 33-м, предпоследнем, туре. А все остальные — середняки да аутсайдеры, что повышает шансы команды выдать хороший отрезок и подняться в турнирной таблице.

Стиль игры

«РБ Лейпциг» долгое время лидировал в чемпионате Германии, однако в семи турах перед приостановкой первенства добыл только две победы и сполз на третье место. Во многом виноват календарь, уровень соперников действительно был мощным. Сокрушаться можно разве что по поводу гостевого поражения от «Айнтрахта» (0:2).

Подопечные Юлиана Нагельсмана не склонны к чрезмерному желанию контролировать территорию, в случае необходимости они спокойно могут отдавать мяч и действовать вторым номером. Средний процент владения мячом для гранда довольно скромный (53,2%). У «Баварии», для сравнения, 63,2%, а у «Боруссии» Д — 58,5%.

Зато у РБЛ мощнейшие контратаки: много ярких и быстрых футболистов, которые замечательно тащат мяч и пользуются свободными зонами. Команда входит в топ-3 по количеству голов на контратаках. Ещё один важный момент — стандарты. После розыгрыша угловых и штрафных забито уже 11 голов, это второе место.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

Оборона агрессивная, прессинг смелый и поставленный. Достаточно сказать, что по количеству отборов «быки» занимают вторую строчку в чемпионате Германии, уступая только безнадёжному аутсайдеру «Падерборну». Также они замыкают топ-3 по количеству офсайдов (2,6), поскольку форварды постоянно действуют на одной линии с центральными защитниками.

Тренды

«РБ Лейпциг» — один из самых дисциплинированных коллективов немецкой Бундеслиги. На 25 матчей футболисты совместными усилиями получили всего 36 жёлтых карточек, то есть меньше полутора штук за 90 минут. А удаление за это время было всего одно, в сентябрьском поединке против «Вердера» (3:0).

Никаких проблем с результативностью тут нет, в среднем за матч с участием «быков» забивается около 3,5 голов. Разница мячей — 62:26. При этом пропустили они всего 26 раз, деля по этому показателю первое место с мюнхенской «Баварией». Осенью в крепости оборонительных построений убедился «Зенит».

Пропускают подопечные Юлиана Нагельсмана сбалансированно: 13 мячей в первом тайме и столько же после перерыва. А вот основная часть забитых голов приходится на второй тайм — 35 против 27. Особенно следует выделить три отрезка: с 31-й минуты по конец тайма (14 голов), с 46-й по 60 минуты (12) и с 76-й минуты по конец матча (18).

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги — 2019/2020

«РБ Лейпциг» одержал всего две победы в семи предыдущих турах и опустился на третье место в турнирной таблице. Но там и соперники были серьёзные. Впереди невероятно лёгкий календарь — всего один оппонент из топ-7, дортмундская «Боруссия». Но будет это только в 33-м туре.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург» Одна из самых весёлых команд чемпионата Германии наверняка останется в элите.

Соответственно у «быков» есть всё необходимое для рывка и стабильного набора очков. «Бавария» уже вряд ли отдаст чемпионство, а вот шансы на вторую строчку выглядят здорово. Букмекеры дают на финиш РБЛ в топ-2 коэффициент 2.00, то есть со ставки в 1000 рублей игрок в случае успеха пари получит 2000 рублей. Стоит проверить.