БАТЭ — «Динамо-Брест». Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич выиграют Кубок Беларуси

Две лучшие команды Беларуси по итогам минувшего сезона сойдутся во второй раз за четыре дня.

В финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ сыграет с «Динамо-Брест» 24 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Динамо-Брест» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Беларуси 24 мая БАТЭ — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Динамо-Брест» (24.05.2020)

Пути соперников пересекутся во второй раз за четыре дня. Финал Кубка Беларуси состоит из одного матча, однако в среду БАТЭ и брестское «Динамо» открыли программу 10-го тура чемпионата Беларуси. Причём сделали это весьма ярко: четыре гола, штанга, россыпь жёлтых карточек и гора эмоций.

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Первый тайм получился равным, но после перерыва борисовчане смотрелись гораздо лучше. Итоговый результат оказался абсолютно справедливым. «Пчёлы» симпатично комбинировали, уверенно проникали в чужую штрафную площадь и практически не ослабляли давление. Стандартных положений было много, удары шли один за другим.



Оборона южан трещала, а на 73-й минуте не выдержала. Хозяева не использовали выгодную контратаку «три-в-три» (Савицкий в упор не попал в створ ворот) и тут же пропустили второй мяч. Яркой концовки не случилось, поскольку ещё через семь минут вышедший на замену Неманья Милич оформил третий гол. Так и закончили, 3:1.



Финал Кубка Беларуси состоится на нейтральном поле, в Минске. Букмекеры считают подопечных Кирилла Альшевского явным фаворитом и дают на их победу в основное время скромный коэффициент 1.78. Впрочем, действующий чемпион Беларуси заслужил подобное отношение, поскольку нынешний сезон проводит откровенно слабо.

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Много кадровых потерь, серьёзные провалы в обороне, а также новости о возможных финансовых проблемах — на таком фоне исправно набирать очки сложно. Брестчане увязли в середине турнирной таблицы, да и в финал Кубка Беларуси вышли с огромными нервами. Хотя имели всё необходимое для комфортного прохода.



На своём поле динамовцы победили «Шахтёр» из Солигорска со счётом 2:0, а в ответном поединке вели 2:0 к перерыву. После чего умудрились пропустить четыре гола за 16 минут и оказались в шаге от вылета. Однако семь компенсированных минут и приход вратаря Гутора в чужую штрафную результата не дали.



Путь БАТЭ в финал тоже оказался не самым простым, поскольку в первой полуфинальной игре случилось поражение в Мозыре (0:1). Вот только на своём поле «пчёлы» обыграли «Славию» со счётом 2:0, хотя и многое позволили создать у своих ворот. В национальном первенства дела обстоят ещё лучше — 22 очка из 24 возможных в восьми последних турах и чистое первое место.

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Собственно, четыре дня назад борисовчане показали, что на данный момент они превосходят соперника. Напрягает только слабый переход из атаки в оборону, благодаря которому «Динамо» имело несколько хороших контратак. Кроме того, имелась пара обрезов в простых передачах на своей половине поля.



И вроде бы ставка на голы в обе стороны напрашивается. Благо что она проходила в четырёх последних очных встречах из пяти. Но в финале цена ошибки гораздо выше, что наверняка вынудит команды действовать аккуратнее. Логичнее всего смотрится комбинированная ставка 1Х через общий низ.

Любители рисковать могут рассмотреть 1Х + тотал меньше 2.5 гола 2.48. Вариант попроще — 1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.

Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Динамо-Брест»

БАТЭ после провального старта сезона набрал сумасшедший ход — 22 очка из 24 возможных в восьми предыдущих турах, в том числе победа в гостях над «Динамо-Брест» со счётом 3:1 три дня назад. В финале Кубка Беларуси цена ошибки выше, так что раскрываться раньше времени соперники не рискнут. Проверим 1Х через общий низ.



Ставка: БАТЭ не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.