Статистический прогноз: «Тулевик» — «Левадия», ставка на матч чемпионата Эстонии

В матче третьего тура чемпионата Эстонии 24 мая «Тулевик» примет «Левадию». Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Эстонии «Тулевик» — «Левадия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Эстонии 24 мая «Тулевик» — «Левадия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.45, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.00.

Анализ и прогноз матча «Тулевик» — «Левадия» (24.05.2020)

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек, а в середине месяца было объявлено о возобновлении первенства.

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Все матчи будут проходить при пустых трибунах, что несколько снижает значимость фактора своего поля. Формат чемпионата Эстонии максимально прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. 10 команд играют друг с другом в четыре круга, по итогам 36 туров определяется чемпион.



Победитель турнира отправляется в квалификационный этап Лиги чемпионов, два призёра — в квалификацию Лиги Европы. Худший клуб по итогам сезона напрямую покидает элитный дивизион, а финишировавший на девятой строчке сыграет стыковые матчи за сохранение прописки.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Эстонии

«Левадия» традиционно входит в число сильнейших команд Эстонии, стабильно попадая в еврокубки. Минувший чемпионат не стал исключением: второе место в турнирной таблице обеспечило участие в квалификации Лиги Европы.



Справедливости ради, нужно упомянуть, что отставание от победившей «Флоры» оказалось весьма существенным — целых 12 очков. Вторую строчку «Левадия» вплоть до заключительных туров разыгрывала с «Нымме Калью», опередив оппонента всего на один балл. То есть говорить о большом запасе прочности нельзя.

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«Тулевик» в нынешнем веке значимых успехов не добивался. В прошлом сезоне он стал лучшим среди аутсайдеров: 28 очков в 38 турах, седьмое место, разница голов 35:75. Все остальные ушли слишком далеко — отставание от ставшего шестым «Транса» составило аж 20 баллов.

Форма команд

Первый тур в чемпионате Эстонии сыграли аж в начале марта, то есть участники не имели практики больше двух месяцев. Тренировки возобновили только в начале мая, неудивительно, что после такого второй тур ознаменовался сразу несколькими сенсациями. Впрочем, «Левадию» это не коснулось.

Бело-зелёные набрали в двух турах максимально возможные шесть очков. Забивают они совсем немного: три гола за 180 минут — крохи для гранда по меркам результативного чемпионата Эстонии. Зато сами не пропустили ни разу. В первом туре одолели «Курессааре» (1:0), во втором разобрались с «Легионом» (2:0).

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«Тулевик» набрал три балла и располагается на шестой позиции. Этот результат следует считать успешным, поскольку соперники были в порядке — «Таммека» и «Пайде», которые в прошлом сезоне заняли пятое и четвёртое места соответственно. В Тарту команда уступила (1:2), зато в Пайде добилась победы (2:1).

Личные встречи

История противостояния просто не оставляет вариантов. Соперники пересеклись 46 раз, 41 из них завершился победой «Левадии». Плюс четыре ничьих и одно поражение. Если считать только поединки в Вильянди, получится немногим лучше: 19 побед фаворита, один успех «Тулевика», три мирных исхода.

Разница в уровне состава значительная, а хозяева не отбирали очки у бело-зелёных в родных стенах с 2017 года. Неудивительно, что букмекеры дают на победу гостей скромный коэффициент 1.24. Придётся лезть в форы.

Ставки на тоталы и форы

П2 с форой (-1.5) идёт с коэффициентом 1.72, а П2 с форой (-2) за 2.24. Но есть и другой вариант. Победа «Левадии» всухую идёт за 2.23, хотя в двух стартовых турах бело-зелёные не пропустили, а забивает «Тулевик» совсем немного. В прошлом году, например, было меньше одного мяча за игру.

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Также можно проверить тотал меньше 3 мяча с расходом за 2.13. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч соперники совместными усилиями соображали не больше трёх результативных ударов.

Прогноз и ставки на матч «Тулевик» — «Левадия»

Вице-чемпион Эстонии сразится с аутсайдером, котировки букмекеров выглядят логично. «Левадия» в двух стартовых турах забила всего три гола, но добыла две победы, поскольку ни разу не пропустила. Хозяева традиционно не отличаются результативностью, так что П2 всухую за 2.23 смотрится любопытно.

Ставка №1: победа «Левадии» всухую за 2.23.

Ставка №2: тотал меньше 3 мяча за 2.13.