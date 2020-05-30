БАТЭ — «Ислочь». Прогноз: Стасевич и Драгун оступятся после триумфа в Кубке Беларуси

БАТЭ примет «Ислочь» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси 31 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.80.
Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Ислочь»
Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.
Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Ислочь» (31.05.2020)
БАТЭ после трети сезона привычно лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси. За 10 туров было набрано 22 очка, а победная серия клуба составляет уже пять матчей. Стоит добавить, что второе (и последнее на данный момент) поражение состоялось ещё во втором туре.
В предыдущем туре борисовчане гостили у действующего чемпиона страны «Динамо-Брест» и абсолютно по делу забрали очередные три балла (3:1). Первый тайм получился более-менее ровным, зато после перерыва преимущество вице-чемпиона сомнений не вызывало.
Затем они снова встретились с «южанами», на этот раз забрав Кубок Беларуси. Соперники не могли забить вплоть до 120-й минуты, дело катилось к серии пенальти. А в самой концовке второго дополнительного тайма отличился Захар Волков, который и принёс победу «батонам». Времени отыграться у брестчан уже не оставалось.
«Ислочь» за то же время заработала 15 очков и держится в верхней части турнирной таблицы, на шестой строчке. До пятого «Слуцка» и четвёртого «Шахтёра С» команде не хватает двух и трёх пунктов соответственно. А отрыв от седьмого «Руха» и восьмого «Немана» составляет ровно одно очко.
В прошлом туре «волки» принимали одного из лидеров Высшей лиги — «Энергетик-БГУ». И уступили со счётом 1:2. Не хватило совсем немного, возможности зацепиться за очки имелись. В первом тайме противники обменялись голами с пенальти, а победу «энергетики» вырвали уже на добавленных ко второму тайму минутах.
Теперь «Ислочи» предстоит выезд в Борисов к местному БАТЭ. И тут, конечно, приходится говорить не только о разнице в классе исполнителей команд, но и о провальной серии гостевых игр «волков». Дело в том, что серо-синие провели в Высшей лиге Беларуси три выездных матча и не набрали ни одного очка, пропустив при этом восемь мячей.
На таком фоне можно подумать над ИТБ1 2 мяча за сносный коэффициент 1.80. Борисовчане забили 16 голов за последние пять матчей, что в среднем за игру составляет больше трёх штук. Да и вообще выглядят весьма неплохо. Однако вместе с тем стоит взглянуть и на историю личных встреч соперников.
Любопытно, что борисовчане не могут обыграть «Ислочь» уже шесть матчей кряду, имея при этом три поражения. Также примечательно, что только в одном из этих матчей «волки» не забивали, а в последнем вовсе отгрузили четыре штуки. При таких раскладах есть смысл рассмотреть гол серо-синих за коэффициент 1.82.
Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Ислочь»
БАТЭ справедливо лидирует в Высшей лиге и выйдет фаворитом на предстоящий поединок, тем более на своём поле. «Ислочь» занимает последнее место по набранным очкам вне родного стадиона, однако, согласно статистике личных встреч, в последнее время борисовчанам не проигрывает. Проверим сразу две ставки.
Ставка 1: индивидуальный тотал БАТЭ больше 2 мяча за коэффициент 1.80.
Ставка 2: гол «Ислочи» за коэффициент 1.82.
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