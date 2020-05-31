«Шахтёр» — «Динамо Киев» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 31 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 31 мая.

На что ставить в футболе 31 мая

Футбола после паузы из-за пандемии коронавируса становится всё больше, многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные получаются весьма насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. А ведь дальше будет только лучше.

«Падерборн» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо и Азар разберутся с аутсайдером без Холанда До игры с «Баварией» дортмундцы забили шесть мячей и ни разу не пропустили.

Двумя матчами с участием претендентов на зону Лиги чемпионов продолжится программа 29-го тура чемпионата Германии. В 16:30 мск в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» начнёт играть с берлинским «Унионом», а в 19:00 мск стартует поединок между «Падерборном» и дортмундской «Боруссией».



Ещё три игры состоятся во второй немецкой Бундеслиге. Там тоже к концу подходит 29-й тур. В программе следующие матчи: «Гамбург» — «Веен», «Хайденхайм» — «Эрцгебирге» и «Динамо» Дрезден — «Штутгарт». Всё встречи начнутся в 14:30 мск.



11-й тур чемпионата Беларуси завершится тремя поединками. В Молодечно «Энергетик-БГУ» сразится с «Витебском» (16:00 мск), в Борисове БАТЭ примет «Ислочь» (18:00 мск), а на десерт состоится брестское дерби между «Рухом» и «Динамо» (20:00 мск).

«Богемианс» — «Динамо». Прогноз: Дробны и Новак не спасут гостей от проблем в Праге Клуб из Ческе Будеёвице потерпел три поражения подряд и рискует пролететь мимо топ-6.

Также возобновился чемпионат Украины. Матч «Карпаты» — «Мариуполь» отменили из-за коронавируса, но две игры всё же состоится. Всё внимание, естественно, приковано к битве «Шахтёра» и киевского «Динамо» (17:00 мск). А тремя часами ранее выяснять отношения начнут «Ворскла» и «Львов».



В чемпионате Польши пройдут три матча 27-го тура: «Висла» Плоцк — «Корона» (13:30 мск), «Краковия» — «Ягеллония» (16:00 мск) и «Лехия» — «Арка» (18:30 мск). Ровно столько же игр запланированы в чемпионате Чехии: «Теплице» — «Опава» (15:00 мск), «Богемианс» — «Динамо» (17:00 мск) и «Карвина» — «Спарта Прага» (19:00 мск).



Начать день можно с чемпионата Южной Кореи, где продолжится четвёртый тур. Здесь матчи стартуют рано. В 10:30 стартует битва «Сеула» и «Соннама», а в 13:00 мск прозвучит свисток для «Инчхон Юнайтед» и «Пхохан Стилерс».



Любители футбольного артхауса могут поставить на Первую лигу Беларуси, а также чемпионаты Фарерских островов, Армении, Бурунди, Тайваня, Венгрии, Эстонии и Дании.

«Гамбург» — «Веен». Прогноз: берём коэффициент 2.60 в матче второй Бундеслиги «Динозавры» опустились на третье место в турнирной таблице и постараются обойти «Штутгарт».

На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 31 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.



Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 31 мая

За пределами футбола выбора не так много Рано утром состоятся два матча чемпионата Туркмении по баскетболу, в 10:00 стартует одна игра в чемпионате Беларуси по пляжному футболу. Любители гонок могут поставить на NASCAR, также есть варианты для любителей дартса и покера.

«Шахтёр» — «Динамо Киев». Прогноз: Коноплянка, Тайсон и Марлос приблизятся к золоту УПЛ «Горняки» оторвались от бело-синих на 13 очков и могут окончательно снять все вопросы.

Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.