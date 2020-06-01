«Кёльн» — «РБ Лейпциг» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 1 июня

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 1 июня.

На что ставить в футболе 1 июня

Футбола после паузы из-за пандемии коронавируса становится всё больше, многие европейские чемпионаты постепенно возвращаются в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. А ведь дальше будет только лучше.

«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Ут не станут жадничать Во всех личных встречах между соперниками непременно забивали обе стороны.

Первый день лета выпал на понедельник. Тут, конечно, выбор не настолько солидный, как накануне, но всё же. В первую очередь выделяется заключительный матч 29-го тура чемпионата Германии. Претендент на серебряные медали «РБ Лейпциг» на выезде сразится с «Кёльном» (21:30 мск).



В Беларуси будет сыгран заключительный поединок 11-го тура Высшей лиги. «Минск» пропустил два предыдущих тура из-за карантина и опустился в зону стыков, а теперь постарается улучшить своё положение. Соперник достойный — «Слуцк», замыкающий топ-5. Начало — в 18:00 мск.



Четыре матча состоятся в чемпионате Дании, здесь завершается программа 25-го тура. В 15:00 мск стартуют «Раннерс» и «Хобро», в 17:00 — «Мидтьюлланн» и «Хорсенс», в 19:00 — «Лонгбю» и «Копенгаген», а в 21:00 — «Орхус» и «Оденсе».

«Мидтьюлланн» — «Хорсенс». Прогноз: экс-игрок «Зенита» Лумб не остановит «волков» Ставка с коэффициентом выше двойки на матч лидера чемпионата Дании.

Две игры пройдут в рамках 12-го тура чемпионата Туркмении, обе начнутся в 16:00 мск. Идущий третьим «Ашхабад» в гостях сразится с аутсайдером «Небитчи», а действующий чемпион «Алтын Асыр» в родных стенах сыграет со скромным «Энергетиком».



Сразу четыре встречи запланированы в пятом туре чемпионата Фарерских островов. Две из них стартуют в 17:00 мск, по одной — в 19:00 и 21:00. По одному поединку пройдут в чемпионатах Армении (17:30), Литвы (18:00) и Израиля (20:15), а также в первой лиге Сербии (19:00).

«Орхус» — «Оденсе». Прогноз: берём коэффициент 2.36 в матче чемпионата Дании В последние время встречи «Орхуса» и «Оденсе» получаются яркими и результативными.

На этом всё. Если классического футбола вам мало, можно обратить внимание на киберфутбол. Там вариантов предостаточно: любые лиги и форматы, любые турниры и участники.

Матчи по хоккею для ставок 1 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до июля.



Соответственно в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 1 июня

За пределами футбола выбора не так много. Либо любительские соревнования (особенно широк выбор в теннисе и пинг-понге), либо не самые популярные виды спорта. Доступны ставки на дартс и гольф, также стоит отметить финал онлайн-турнира по шахматам, в котором россиянин Даниил Дубов сразится с американцем Хикару Накамурой. Начало — в 17:00 мск.

«Шахтёр» — «Динамо Киев». Прогноз: Коноплянка, Тайсон и Марлос приблизятся к золоту УПЛ «Горняки» оторвались от бело-синих на 13 очков и могут окончательно снять все вопросы.

Ну и киберспорт, конечно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.