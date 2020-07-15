«Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз: Хесус Навас и Мунир оставят Эдегора без Лиги Европы

16 июля «Реал Сосьедад» и «Севилья» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Севилья»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 16 июля «Реал Сосьедад» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Севилья» (16.07.2020)

Чемпионат Испании набрал ход и вышел на финишную прямую. Девять туров уже позади, осталось ещё два. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг осталось не так много. Программа 37-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В четверг, 16 июля, состоятся все десять матчей. По традиции два заключительных тура играются синхронно, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. В 19:30 начнут «Эйбар» и «Вальядолид» — им ни при каких обстоятельствах не грозит ни понижение в классе, ни еврокубки.

А вот для всех остальных стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» сразится с «Севильей». Это одна из центральных встреч тура, поскольку соперники входят в топ-7. Правда, реальную мотивацию имеет только один из них.

Андалусийцы уже выполнили основную задачу на сезон, пробившись в Лигу чемпионов на будущий сезон. 66 очка в 36 турах, четвёртое место в турнирной таблице. Отрыв от идущего пятым «Вильярреала» составляет девять пунктов, то есть упасть ниже не получится ни при каких обстоятельствах.

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Правда, остаются шансы побороться за третью строчку с мадридским «Атлетико», который находится выше только по дополнительным показателям. Однако четвёртый клуб Примеры теперь тоже напрямую попадает в групповой этап Лиги чемпионов. Третья позиция, конечно, гораздо приятнее четвёртой, но в целом разница не критична.

Подопечные Хулена Лопетеги набрали страшный ход. Предыдущее поражение датировано аж 9 февраля, с тех пор состоялось 13 поединков. После рестарта первенства на определённом отрезке было много ничейных исходов, но там нужно было учитывать силу оппозиции — выезд к «Леванте», «Вильярреал», «Барселона».

Дальше календарь стал попроще и дело пошло. В четырёх предыдущих турах добыто четыре победы. Красно-белые не отгружают полную авоську, но свои два-три мяча исправно оформляют. Этого хватает для успеха, поскольку в кой-то веки центр обороны выглядит крепко и даже солидно.

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3:0 с «Леганесом», 1:0 с «Эйбаром», 2:1 с «Атлетиком» в Бильбао и 2:0 с «Мальоркой». Даже странно, что на классические Х2 букмекеры дают достойный коэффициент 1.67. По сути на стороне «Реала Сосьедад» только своё поле (да и то без болельщиков). Разговоры о мотивации переоценивать не стоит, поскольку прежде она хозяевам никак не помогала.

Баски к моменту возобновления первенства находились в топ-4, однако в девяти турах набрали всего восемь очков. Естественно, о Лиге чемпионов с такими результатами они быстро забыли, теперь предел мечтаний — Лига Европы. Седьмое место в Ла Лиге, 54 очка. «Хетафе» выше только по дополнительным показателям, но в трёх пунктах позади находится «Атлетик».

Ситуация не из простых. Бело-синие добыли лишь две победы, обе — на тоненького. 2:1 над «Эспаньолом» (худший клуб чемпионата Испании) с решающим голом на 84-й минуте и 2:1 над «Вильярреалом». Статистика очных встреч тоже не в их пользу — в семи предыдущих случаях «Реал Сосьедад» оказался сильнее только однажды.

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От этого мы бы и отталкивались. Х2 и ИТМ 1.5 мяча «Реала Сосьедад» идут за одинаковый коэффициент 1.67, вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.84, всё же «Севилья» добавила в защите и много не пропускает.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Севилья» 16 июля 2020

«Севилья» не проигрывает с 9 февраля, а сейчас идёт на серии из четырёх побед. «Реал Сосьедад» после рестарта первенства выиграл лишь дважды, остался без Лиги чемпионов и рискует пролететь мимо Лиги Европы. Возьмём Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.84. В семи предыдущих очных встречах баски оказались сильнее только однажды.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.