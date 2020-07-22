«Спартак», ты не прав! Наезд на букмекеров – абсурд

Никто не заинтересован в ставках на «Спартак» больше, чем сам клуб.

Московский «Спартак» вчера обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства РФС Виктору Кашшаи. В тексте этого сообщения клуб обратил внимание на специальные ставки букмекеров, касающиеся «Спартака».

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«В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3.50 и 3.70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась.



В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?» — говорится в заявлении.

Что ж, мы не РФС и не Виктор Кашшаи, но мы ответим «Спартаку». Потому что ответы на эти вопросы очевидны. И они лежат совсем не в той плоскости, в которую смотрит руководство красно-белых.

Какие ставки предлагали букмекеры на «Спартак»

Действительно, букмекеры предлагают специальные ставки на события, так или иначе связанные с московским «Спартаком». К примеру, перед матчем с «Сочи» одна из букмекерских контор предложила коэффициент 3.70 на то, что система VAR отменит гол, забитый спартаковцами. Появилось подобное предложение и перед матчем Кубка России против «Зенита», коэффициент снизился до 3.50.

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Информационный повод дать подобное предложение однозначно был. В нескольких матчах подряд голы красно-белых отменяли после видеопросмотров. Оценивать эти моменты должны судьи, их руководство, наконец, РФС.

Кроме того, букмекеры предлагали ставки на то, останется ли в команде Доменико Тедеско по окончании сезона-2019/2020. Поставить на то, что немец покинет клуб, можно с коэффициентом 1.60. За 10.00 можно сделать ставку на то, что тренер отработает свой контракт полностью.

Разумеется, принимают ставки и на то, кто будет следующим тренером москвичей. Фаворит, по оценке аналитиков, Вадим Евсеев. Поставить на нынешнего наставника «Уфы» можно за 3.00.

Наконец, есть довольно популярное предложение, которое на рынке то появляется, то исчезает. Это ставки на то, что Леонид Федун продаст «Спартак». Очередной выход из тени такой ставки произошел после заявления владельца клуба о продаже его болельщикам к 2023 году. Сейчас можно сделать ставку с коэффициентом 17.00 на то, что Леонид Арнольдович решится на продажу клуба до конца 2020 года.

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«Спартак» в своём обращении задал два вопроса: кто в этом заинтересован и почему такие ставки появляются только в отношении красно-белых? Отвечаем по порядку.

Заинтересованы – болельщики. И букмекеры

Конкуренция на российском букмекерском рынке сейчас достаточно велика. Поэтому каждый букмекер должен придумывать что-то новое, чтобы привлекать клиентов к себе. Кто-то уже очень давно работает и имеет славу надежного букмекера. Кто-то предлагает большие бонусы для новых клиентов, кто-то – высокие коэффициенты. Специальные ставки – тоже маленькая часть большой работы по привлечению клиентов. Кстати, у «Спартака» есть беттинг-партнёр. Могли бы и проконсультироваться.

Представьте, что вы болельщик «Спартака» со стажем и выбираете, к какому букмекеру пойти. Наверняка вы выберете компанию, которая предлагает ставки на ваш любимый клуб. Может быть, даже выскажете свою позицию ставкой на то, что Федун продаст «Спартак» в 2020 году. Или же сделаете ставку на того тренера, которого хотите видеть у руля команды в ближайшем будущем. Доменико Тедеско? Прекрасно. А может быть, Арсен Венгер? Такой вариант, кстати, тоже есть, пусть и за коэффициент 50.00.

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Таких болельщиков у «Спартака» много. Десятки, сотни тысяч, если даже не миллионы. Каждый букмекер будет рад принять эту армию фанатов у себя. Взаимный интерес очевиден.

Теперь развеем миф о чьей-то заинтересованности. Надо полагать, в «Спартаке» думают, что кто-то делает ставки на эти исходы, а потом срывает куш. Версия интересная, но не выдерживающая никакой критики.

Всё потому, что специальные ставки потому и специальные, что, скорее, просто привлекают интерес игроков. Больших денег на них заработать нельзя. Лимиты сумм ставки на эти предложения минимальны, буквально несколько тысяч рублей. Это несравнимо со ставками на исход любого матча «Спартака», где можно поставить, к примеру, миллион на победу команды Доменико Тедеско.

Более того, букмекеры не любят, когда их оставляют в дураках. Если предположить, что «кто-то что-то узнал и решил поставить», подозрительный поток ставок сразу же заметит служба безопасности. Заканчивается это обычно аннулированием ставок и снятием рынка с линии.

Почему ставки только на «Спартак»?

Он популярен! Второй вопрос, которым задаётся руководство «Спартака», — почему букмекеры не предлагают подобную линию на другие команды РПЛ? Этому есть сразу несколько логичных объяснений.

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Во-первых, и это самое главное, «Спартак» популярен. Какие бы цифры ни представляли другие клубы, красно-белые однозначно самый обсуждаемый и самый популярный футбольный клуб России. Все решения руководства, тренеров, выступления каждого игрока разбирают на молекулы под микроскопом. Потому что тех, кому это интересно, предостаточно.

Очень сомнительно, что какая-то букмекерская компания будет размещать специальные ставки на команду, которая находится в середине турнирной таблицы РПЛ. Не будем никого обижать, но подобные ставки будут востребованы только на топ-клубы. Как европейские, так и российские. Так что «Спартаку» впору радоваться – популярность клуба признают.

Во-вторых, подобные ставки говорят о том, что арбитры действительно ошибались не в пользу «Спартака». Мы видели, что в последних матчах москвичей действительно были спорные моменты, которые судьи истрактовали не в пользу команды Тедеско. Вразумительных ответов от Виктора Кашшаи получить не удалось, венгр отделывался репликами вроде «нарушения не было, потому что его не было».



Ставка на отмену гола с помощью VAR перед матчем против «Зенита», если уж уходить в сторону заговоров, скорее, высмеивает питерский клуб, намекая на лояльность со стороны судей. Так что здесь «Спартаку» стоит сказать спасибо букмекерам.

Наконец, должна прекратиться чехарда в «Спартаке». Это напоминает мыльную оперу, за которой следят миллионы людей. Все уткнулись в красно-белый телеэкран и ждут, что же будет в следующей серии. Продажа клуба, смена руководства, отставка тренера, трансферы, постоянные компроматы – зрелище на любой вкус. Атмосфера вокруг красно-белых наэлектризована, так было всегда. Поэтому прежде чем обвинять букмекеров во всех смертных грехах, стоит нормализовать обстановку внутри команды.

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«Спартак», ты не прав! Каждый должен заниматься своим делом. А сотрудничество с букмекерами должно принести клубу много пользы. Нужно просто остыть и пересмотреть свои взгляды.