Экспресс на Лигу Европы: проверяем коэффициент 5.16 на матчи 5 августа

5 августа в 1/8 финала Лиги Европы пройдут четыре матча. В 19:55 мск начнутся встречи «Копенгаген» — «Истанбул Башакшекир» и «Шахтёр» — «Вольфсбург», а в 23:00 мск стартуют поединки «Интер» — «Хетафе» и «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК. Прогноз и ставки на эти игры собраны в экспресс с коэффициентом 5.16.

«Копенгаген» — «Истанбул Башакшекир»: прогноз на матч 5 августа 2020 года

«Истанбул» в первом матче решил две важнейшие задачи: выиграл и не пропустил. В противостоянии с «Копенгагеном» сохранённые ворота имеют колоссальное значение. Датчанам придётся атаковать, а за пределами внутреннего первенства они это не любят и не сказать, что умеют.



За 11 матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы «Копенгаген» лишь дважды забил больше гола. На этот раз одного мяча датчанам недостаточно, если они не рассчитывать сидеть до серии пенальти при возможном счёте 1:0.

«Копенгаген» — «Истанбул». Прогноз: Демба Ба, Робиньо, Н’Дойе и Шкртел не станут спешить В первом матче турецкий клуб победил со счётом 1:0 благодаря пенальти на 88-й минуте

Начать экспресс лучше с надёжной ставки. По статистике выгодно смотрится гол гостей за коэффициент 1.35. «Истанбул» в нынешней Лиге Европе не забил только «Роме». «Спортинг», «Боруссия М» и даже осторожный «Копенгаген» в первом матче не сумели отбиться от турок.



Турецкий чемпионат не слабее датского. В своём первенстве «Истанбул» взял титул, а «Копенгаген» в местном турнире довольствовался второй позицией. Демба Ба, Робиньо и остальные поражают чужие ворота в 18 матчах подряд. Поверим в продолжение тенденции.

Ставка на матч «Копенгаген» — «Истанбул Башашекир»: гости забьют за коэффициент 1.35.

«Копенгагену» придётся играть в непривычный для себя футбол и идти вперёд большими силами. «Истанбул», который забивает во всех матчах с 31 января, использует пространство и накажет соперника. Туркам нужен гол для спокойствия, а у хозяев нет права на ошибку.

«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз на матч 5 августа 2020 года

По результатам во внутреннем первенстве «Шахтёр» превратился в украинскую «Баварию», «ПСЖ» или «Ювентус» — это дело вкуса. «Горняки» с огромным запасом выиграли УПЛ и теперь готовы пройти «Вольфсбург».



В первом матче «волки» получили 1:2, и букмекеры почему-то считают их минимальным фаворитом в ответном поединке. «Шахтёр» занял третье место в группе Лиги чемпионов с двумя европейскими монстрами текущего сезона: «Манчестер Сити» и «Аталантой». «Вольфсбург» соперничал в Лиге Европы с «Александрией», «Гентом», «Сент-Этьеном» и «Мальмё» — совершенно другой уровень.

«Шахтёр» — «Вольфсбург». Прогноз: чемпион Украины не станет форсировать события Немцы сидели месяц без игровой практики после окончания Бундеслиги, а хозяевам спешить некуда.

В плей-офф Лиги Европы «Шахтёр» прошёл «Бенфику». У «горняков» больше командного опыта и полный порядок с тонусом. Зато Бундеслига закончилась 27 июня, поэтому «Вольфсбург» уже давненько без практики в боевых условиях.



Победа или ничья хозяев за коэффициент 1.50 устроит наш экспресс. За четыре последних официальных матча у «Вольфсбурга» только одна победа. «Шахтёр» после возобновления сезона идёт без поражений. Удачная серия «горняков» составляет девять встреч.

Ставка на матч «Шахтёр» — «Вольфсбург»: победа хозяев или ничья за коэффициент 1.50

«Шахтёру» для выхода в 1/4 финала Лиги Европы достаточно не проиграть. На это и сделаем ставку. «Горняки» не проигрывают на протяжении девяти официальных матчей, а «Вольфсбург» уже больше месяца без практики. Одного «товарняка» с «РБ Лейпциг» «волкам» не хватит для подготовки к столь классной команде.

«Интер» — «Хетафе»: прогноз на матч 5 августа 2020 года

В противостоянии «Интер» — «Хетафе» не было первого матча. Команды сыграют один поединок в Германии на домашнем стадионе «Шальке». Миланцы идут фаворитом у букмекеров, но «городские» готовы терпеть, выжидать моменты и мучить соперника всеми сподручными средствами.



Ставить на основной исход опасно. Матч с высокой вероятностью получится тягучим и упорным. За коэффициент 1.70 можно проверить тотал жёлтых карточек больше 5.5. В этом плане «Хетафе» достанет кого угодно. Сразу три игрока «городских» вошли в топ-10 по «горчичникам» по итогам сезона в Примере.

«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов За 11 матчей в испанской Примере «Хетафе» забил всего шесть мячей.

В своём чемпионате «Хетафе» получил 130 жёлтых (у «Леганеса» 125, у остальных меньше 110). У «Интера» в Серии А 101 предупреждение, поэтому команду Антонио Конте также нельзя причислить к джентльменам.



«Хетафе» показал своё умение превращать футбол в шоу из стычек, симуляций и разговоров в ответном матче с «Аяксом». «Городских» устраивал счёт, и они делали всё для победы. В итоге судья показал 10 жёлтых карточек. Нам хватит и шести предупреждений.

Ставка на матч «Интер» — «Хетафе»: тотал жёлтых карточек больше 5.5 за коэффициент 1.70

«Хетафе» — самая грубая команда Примеры. «Интер» тоже умеет постоять за себя и играть жёстко. Проход в 1/4 финала нужен обоим коллективам, поэтому карточек хватит на всех. Матч обслужит Энтони Тейлор, который даже в АПЛ умудрился в 12 из 32 встреч выписать от шести «горчичников».

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прогноз на матч 5 августа 2020 года

Ответный матч в этой паре — формальность и разминка для «МЮ» перед четвертьфиналом. В Австрии «красные дьяволы» уничтожили соперника со счётом 5:0 и теперь могут заниматься любыми экспериментами.



Ставить на подобные поединки всегда непросто, многое зависит от стартового состава. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял третье место, последний матч был 26 июля, поэтому игроки успели отдохнуть. Так как следующая стадия турнира уже близко, нужно дать время основным исполнителям.

«МЮ» — ЛАСК. Прогноз: Рашфорд, де Хеа и Погба подарят Сульшеру четвертьфинал Лиги Европы В девяти последних играх в АПЛ манкунианцы забили 22 мяча, а пропустили только шесть.

С атакующей группой у «Манчестер Юнайтед» полный порядок. Форварды делают своё дело, а с приходом Бруну Фернандеша даже Погба перестал валять дурака. ЛАСК не станет защищаться всей командой. Охранять австрийцам нечего, нужно сыграть для себя и болельщиков.



Попробуем взять тотал больше 2.5 за коэффициент 1.50. В трёх последних официальных матчах ЛАСК пропустил семь мячей, хотя в соперниках были команды из Австрии. Такую оборону «МЮ» обязан разрывать и заодно улучшать личную статистику своих форвардов.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: тотал больше 2.5 за коэффициент 1.50

После 0:5 в Австрии интрига умерла. ЛАСК даже в своём чемпионате пропускает пачками. «МЮ» нужно набрать форму перед четвертьфиналом. Сульшер даст порезвиться своим нападающим, которые явно не против поднять себе настроение. «Красные дьяволы» должны забивать от двух голов, но в случае расслабленности могут и пропустить.

Общий коэффициент экспресса: 1.35 х 1.50 х 1.70 х 1.50 = 5.16.

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