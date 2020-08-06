Экспресс на Лигу Европы: играем коэффициент 6.65 на матчи 6 августа

6 августа в 1/8 финала Лиги Европы пройдут четыре матча. В 19:55 мск начнутся встречи «Байер» — «Рейнджерс» и «Севилья» — «Рома», а в 23:00 мск стартуют поединки «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» и «Базель» — «Айнтрахт». В экспрессе с коэффициентом 6.65 есть прогноз и ставки на эти игры.

«Байер» — «Рейнджерс»: прогноз на матч 6 августа 2020 года

12 марта «Байер» одолел на выезде «Рейнджерс» со счётом 3:1 и практически решил все вопросы о выходе в 1/4 финала. В ответной встрече шотландцы будут упираться и верить в чудо, но каких-то реальных предпосылок в пользу команды Стивена Джеррарда не видно.



Единственное преимущество гостей — тонус. 1 августа «Рейнджерс» одолели «Абердин» в первом туре шотландской Премьер-лиги. «Байер» после поражения 2:4 от «Баварии» в финале Кубка Германии официальных матчей не проводил.

«Байер» — «Рейнджерс». Прогноз: Хаверц, Фолланд и Бендер выкинут Джеррарда из Лиги Европы В Глазго немецкий клуб победил со счётом 3:1, ответный матч превращается в формальность.

По составу и уровню мастерства «фармацевты» на голову выше соперника. У «Байера» лишь пять поражений на отрезке в 25 последних матчей, хотя в соперниках были обе «Боруссии», «РБ Лейпциг», по два раза «Порту» и «Бавария».



За коэффициент 1.70 напрашивается ставка на победу хозяев. «Рейнджерс» придётся атаковать, а команда Стивена Джеррарда даже в Шотландии это делает с переменным успехом. «Байер» на классе переиграет гостей и покажет им их потолок.

Ставка на матч «Байер» — «Рейнджерс»: победа хозяев за коэффициент 1.70

«Байер» и «Рейнджерс» — команды разного уровня. «Фармацевты» выиграли со счётом 3:1 на выезде, поэтому поставим на их успех и в домашнем матче. Шотландцы раскроются, что приведёт к огромному количеству моментов у ворот гостей. Разумеется, они конвертируются в голы.

«Севилья» — «Рома»: прогноз на матч 6 августа 2020 года

У «Севильи» и «Ромы» первого матча не было. Команды сыграют в Дуйсбурге сразу за выход в четвертьфинал. При ничьей в основное время будут дополнительные полчаса и при необходимости серия пенальти.



Обе команды находятся в фантастической форме: у «Севильи» 17 матчей подряд без поражений, а у «Ромы» семь побед в восьми последних поединках. Для экспресса нам нужен надёжный вариант, поэтому возьмём 1Х на номинальных хозяев за коэффициент 1.30.

«Севилья» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Коларов накажут недоверчивых букмекеров «Севилья» хороша, но римляне под конец сезона набрали страшный ход.

«Севилья» по составу выглядит немного предпочтительнее «Ромы», а Примера по качеству футболистов и среднему уровню превосходит Серию А. Нас устроит победа андалусийцев в основное время или ничья с любым последующим исходом.



«Севилья» спокойно отдыхала и готовилась к этой встрече, а «Рома» продолжает играть в чудовищном графике. Предстоящий матч станет для римлян 11-м за 36 дней. Нагрузка на итальянский клуб выпадает колоссальная, хотя в последнем туре Паулу Фонсека дал отдохнуть многим лидерам.

Ставка на матч «Севилья» — «Рома»: победа хозяев или ничья за коэффициент 1.30

У «Ромы» семь побед в восьми последних матчах, но и «Севилья» в полном порядке. Андалусийцы не проигрывают на протяжении 17 поединков при том, что на этом отрезке в соперниках были «Барселона» и «Атлетико». Победителя определить нелегко, однако римляне вряд ли решат все вопросы в основное время.

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз на матч 6 августа 2020 года

В первом матче в Греции соперники сыграли вничью 1:1. «Олимпиакос» с 29-й минуты был в меньшинстве, но умудрился даже открыть счёт. Теперь грекам нужно забивать на выезде, а «Вулверхэмптон» устроит любая победа или нули.



В пользу «волков» сразу несколько козырей, поэтому поставим на хозяев за коэффициент 1.72. «Вулверхэмптон» сыграет дома, где у него прекрасная статистика: пять сухих побед в семи последних матчах. Забить на «Молине» на данном отрезке удалось лишь «Арсеналу».

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз: Хименес, Адама Траоре и Вальбуэна забудут о голах В девяти матчах АПЛ после паузы с участием «волков» лишь однажды пробивался верх.

По стоимости игроков «Вулверхэмптон» превосходит «Олимпиакос» практически в 3,5 раза. Греки сильны в своём внутреннем первенстве, но 1/8 финала Лиги Европы — это максимум для нынешнего состава красно-белых.



«Олимпиакос» не без везения прошёл «Арсенал». Второй раз в Англии удача не повернётся к грекам лицом. Выбить из турнира «Вулверхэмптон» невероятно трудно, если твой лучший бомбардир 33-летний Юссеф Эль-Араби, который после четырёх сезонов в «Гранаде» покорял чемпионат Катара.

Ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: победа хозяев за коэффициент 1.72

Лига Европы — последняя возможность «Вулверхэмптона» попасть в Лигу чемпионов. Для начала англичанам нужно преодолеть сопротивление «Олимпиакоса». «Волки» сильнее по составу и сыграют дома. Возьмём победу хозяев, хотя в ставке есть доля риска. Греки умеют терпеть, что доказали в противостоянии с «Арсеналом».

«Базель» — «Айнтрахт»: прогноз на матч 6 августа 2020 года

В первом матче «Базель» преподнёс сенсацию. На швейцарцев давали коэффициент около 5.50, а они на выезде разгромили «Айнтрахт» со счётом 3:0. Немцам нужно исправляться за этот позор, хотя шансов на выход в четвертьфинал у них практически нет.



Крошечную иллюзию на интригу создают проблемы «Базеля» во внутреннем первенстве. Красно-синие сыграли вничью в четырёх из пяти предыдущих матчей и идут на третьем месте в швейцарской Суперлиге. Согласитесь, середняк Германии должен побеждать соперника с таким статусом.

«Базель» — «Айнтрахт». Прогноз: море веселья в ответном матче в 1/8 финала Лиги Европы Чтобы отыграть разницу в три мяча, «Айнтрахту» необходимо с первых минут идти в атаку.

«Айнтрахт» — одна из самых сложных для прогноза команд. От неё можно ожидать чего угодно, что и подтвердил первый матч с «Базелем». В Бундеслиге команда из Франкфурта лучшая по забитым голам за пределами топ-5 и худшая по пропущенным, если не учитывать нижнюю пятёрку в таблице.



При данной статистике проверим тотал второго тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75. Начать команды могут осторожно, но ближе к концовке футбол пойдёт без центра поля. «Айнтрахт» со своей классной атакой и дырявой обороной полетит вперёд, а «Базель» любит и умеет играть на встречных курсах.

Ставка на матч «Базель» — «Айнтрахт»: тотал второго тайма больше 1.5 за коэффициент 1.75

После домашних 0:3 у «Айнтрахта» остаётся только один вариант — бежать вперёд всей командой. В первом тайме команда из Франкфурта может не торопиться, а после перерыва придётся раскрываться. «Базель» готов ответить немцам своими голами и окончательно добить интригу.



Общий коэффициент экспресса: 1.70 х 1.30 х 1.72 х 1.75 = 6.65.



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