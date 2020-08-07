«Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз: Макдэвид и Драйзайтль найдут ответ для Кейна с Тэйвзом

8 августа в матче плей-офф НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Эдмонтон Ойлерс». Начало игры — в 1:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Эдмонтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс» 8 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс» (08.08.2020)

Для любителей хоккея наступили замечательные дни, ведь НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. Спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

«Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз: Зидан и Гвардиола покажут, что такое Лига чемпионов! В Испании «горожане» победили со счётом 2:1, но это ничего не значит.

Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Вплоть до конца сезона деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 8 августа в 1:45 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне снова выйдут «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерс».

Соперники не попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. На данный момент серия получается одной из самых интересных и ярких во всём раунде плей-ин. А главное — аутсайдер находится в шаге от успеха.

«Ювентус» — «Лион». Прогноз: Роналду и Дибала вытащат Сарри в 1/4 финала Лиги чемпионов Туринцы на своём поле крайне хороши, а у «Лиона» не было должной игровой практики.

После трёх матчей серии «ястребы» впереди, 2-1. И что самое интересное — всё это абсолютно справедливо, сетовать на везение не получится. Основные проблемы «нефтяников» вряд ли стали для кого-то сюрпризом. Защита нестабильна и часто допускает ошибки, а в атаке всё полностью завязано на паре Макдэвид-Драйзайтль.

Надо сказать, лидеры не подводят и уровень держат. У немца пять очков в трёх поединках, у канадца — восемь. Вот только внятной помощи от партнёров они дождались лишь однажды. Собственно, во второй встрече серии, которую удалось забрать (6:3). Там отличились Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон.

«Чикаго» знает своё дело: старается удаляться как можно реже (оно и понятно, процент реализации лишнего у соперника адский — 41,7%), караулит ошибки, надеется на Кори Кроуфорда и не выключается из борьбы. В первом матче не поплыли после двух пропущенных шайб на 57-й минуте, в третьем — оформили полноценный камбэк.

«Флорида» — «Айлендерс». Прогноз: Бобровский покажет класс, Варламов пройдёт дальше «Пантерз» размочили счёт в серии, но в вязком хоккее шансы «островитян» выше.

Там подопечные Джереми Коллитона горели со счётом 2:3 к 55-й минуте, но умудрились вырвать победу в основное время. У канадского клуба оставалось 76 секунд на спасение, их откатали вхолостую. Кубковый опыт сказывается — «ястребы» несмотря ни на что держат удар и остаются в седле до последнего. Бесценное качество для плей-офф.

Теперь Макдэвида и Драйзайтля ждёт проверка на зрелость. Давление невероятное: они находятся в шаге от того, чтобы вылететь на своём льду от рук команды, которая с огромной долей вероятности пролетела бы мимо плей-офф при традиционном завершении регулярного первенства.

Сумеют ли они с ним справиться — большой вопрос, права на ошибку не осталось. В любом случае мы на ровном месте получили красивый сюжет. Раунд плей-ин стоит поблагодарить уже за это. Линия на исход выглядит логичной — шансы «Эдмонтона» выше, но ставить на лобовую победу фаворита сейчас крайне опасно.

«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Дзюба, Азмун и Смолов продолжат удивительную традицию Семь предыдущих очных встреч заканчивались ничьей в первом тайме.

Возьмём две ставки. Прежде всего — «гол в первые семь минут — нет» за 1.86. Цена ошибки слишком высока, «Ойлерс» наверняка постараются действовать строже и аккуратнее, а «Чикаго» сейчас вообще некуда торопиться. Также проверим гол Леона Драйзайтля за 2.10. Похоже, лидеры «нефтяников» практически перестанут покидать лёд, поскольку ждать помощи от нижних звеньев не приходится.

Потому ждём от Драйзайтля и Макдэвида подвигов. На гол Конора коэффициент ниже (1.90), да и эту серию он пока проводит ярче. Черёд немца доказывать, что он действительно достоин звания MVP сезона.

Прогноз и ставки на матч «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерс» 8 августа 2020 года

«Эдмонтон» считался фаворитом серии, но нехватка кубкового опыта у лидеров сказывается. «Чикаго» утащил два матча из трёх, поставив соперника на грань пропасти. Давление на Макдэвида и Драйзайтля крайне велико, а помощи ждать неоткуда — нижние звенья пока совсем не впечатляют. Похоже, лидеры почти не будут уходить со льда и сделают всё возможное, чтобы сравнять счёт в противостоянии.

Ставка №1: гол в первые семь минут — нет за 1.86.

Ставка №2: гол Леона Драйзайтля за 2.10.