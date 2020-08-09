Лига Европы. Прогнозы на четвертьфинал: все пары, ставки на проход и расписание матчей

По итогам завершившихся матчей 1/8 финала Лиги Европы стали известны все четвертьфинальные пары. Матчи 1/4 финала пройдут 10-11 августа в Германии и начнутся строго в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» (Англия) сразится с «Копенгагеном» (Дания), «Интер» (Италия) — с «Байером» (Германия), «Шахтёр» (Украина) — с «Базелем» (Швейцария), а «Вулверхэмптон» (Англия) — с «Севильей» (Испания).
Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» (10.08.2020)
Найти здесь интригу сложно. Не так давно «МЮ» переживал непростые времена и испытывал большие проблемы с качеством футбола, однако после прихода Бруну Фернандеша дело пошло на лад. Удалось добиться заметного прогресса и абсолютно по делу заскочить в топ-4 чемпионата Англии (тем самым гарантировав себе Лигу чемпионов).
«Копенгаген», напротив, на финише сезона не впечатлил. В июне-июле вообще выдал жуткую серию из шести матчей без побед, в которых зацепил всего два очка. С горем пополам всё же удалось собраться с силами и вернуться на второе место, оно вывело в Лигу Европы на будущий год.
В ответном матче датчане разгромили «Истанбул ББ» (3:0), но там многое сложилось удачно: быстрый гол, пенальти во втором тайме при счёте 1:0. Кроме того, турецкие клубы традиционно испытывают большие сложности на выезде в еврокубках. Похоже, в четвертьфинале всё и кончится, ведь клубы находятся на принципиально разных уровнях.
Соответственно вопрос стоит так: смогут ли манкунианцы сыграть в свою силу? Если да — они без вариантов пройдут в полуфинал. Если избежать потерь концентрации и недооценки соперника не удастся, возможны проблемы. На стороне «львов» изменение формата Лиги Европы: прыгнуть выше головы в одном отдельно взятом матче и выдать сенсацию гораздо проще, чем сделать это за 180 минут.
В остальном котировки букмекеров дают исчерпывающее представление о положении дел: на проход английского клуба дают смешной коэффициент 1.09, а шансы «Копенгагена» оценены в 7.60. Понятно, что при такой линии поживиться тут нечем.
Шансы на проход: 90% — 10%.
Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Интер» — «Байер» (10.08.2020)
Пожалуй, главная пара четвертьфинала Лиги Европы. В принципе, подобное противостояние нетрудно представить и в плей-офф Лиги чемпионов. Но с ней у соперников синхронно не сложилось, третьи места на групповом этапе и вылет из самого престижного клубного турнира Европы.
В Лиге Европы никаких проблем не возникло, обе команды только побеждают. Немцы накопили четыре выигрыша, поскольку успели провести первый матч 1/8 финала до приостановки большого футбола. «Интер» обошёлся тремя. «Аспириновые» прошли «Порту» и «Рейнджерс», нерадзурри — «Лудогорец» и «Хетафе».
Букмекеры отдают подопечным Антонио Конте заметное преимущество, что вызывает определённые вопросы. Дело в том, что они смотрелись ничуть не лучше «Хетафе». Испанцы доминировали в начале каждого из таймов, вот только кошмарная реализация не позволила зацепиться. Даже пенальти реализовать не удалось.
«Байер», напротив, понравился. Он снял все вопросы ещё в Глазго (3:1), а дома тихо и мирно задушил «Рейнджерс» (1:0) через контроль. Соперник владел мячом 35% времени и нанёс всего четыре удара в сторону ворот. После долгой паузы (а Бундеслига завершилась уже давненько) такая игра — идеальный способ неспеша войти в колею.
На наш взгляд, 2.50 на проход подопечных Петера Боша — это перебор. «Интер» не отличается стабильностью и надёжностью в обороне. Им придётся много бегать без мяча, поскольку немцы всегда стремятся играть первым номером. Пожалуй, проверить проход клуба из Леверкузена имеет смысл.
Шансы на проход: 55% — 45%.
Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель» (10.08.2020)
«Горняки» имеют великолепную возможность пробиться в полуфинал Лиги Европы, с соперником откровенно повезло. «Базель» не впечатляет даже на внутренней арене. Достаточно сказать, что в минувшем сезоне чемпионата Швейцарии он занял лишь третье место, отстав от «Янг Бойз» на 14 очков.
«Шахтёр» традиционно выиграл чемпионат Украины. Соперники в 1/8 финала синхронно высадили два немецких клуба, причём сделали это уверенно. Красно-синие прошли «Айнтрахт» с общим счётом 4:0: в обоих случаях отдавали территорию, караулили ошибки и доводили их до ума. Также стоит отметить хорошие стандарты.
«Кроты» тем временем убрали с пути «Вольфсбург». Ещё до вынужденного перерыва победили в Германии (2:1), а на своём поле закрепили результат разгромной победой (3:0). Впрочем, все три гола состоялись в концовке, когда «волки» пошли вперёд всеми силами в надежде зацепиться.
Состав у «Шахтёра» интереснее, причём заметно. «Базель» будет действовать вторым номером, одноматчевый формат повышает шансы аутсайдера. И всё же клуб из Донецка на данный момент просто сильнее. Правда, на его проход дают скромные 1.46. Сгодится разве что для экспресса.
Шансы на проход: 65% — 35%.
Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Севилья» (10.08.2020)
Ещё одна чертовски интересная пара. «Севилья» в последние 15 лет полностью заслужила статус хозяйки второго по значимости европейского клубного турнира. Дело в том, что начиная с сезона-2005/2006 она пять раз доходила до четвертьфинала Кубка УЕФА/Лиги Европы. И во всех пяти случаях в итоге брала трофей.
В прошлом раунде испанский клуб не моргнув глазом убрал с пути крепкую «Рому» (2:0), которая здорово провела заключительную часть Серии А. В атаке римляне не создали ровным счётом ничего. И ещё должны быть довольны, что смогли избежать разгрома. Моменты-то у красно-белых имелись в достатке.
При таком качестве футбола подопечные Хулена Лопетеги справедливо считаются одним из фаворитов на победу в Лиге Европы. Вот только соперник крайне неприятный и колючий. «Вулверхэмптон» вдоволь попил кровушки у грандов АПЛ в последнее время, но в еврокубки всё же не попал.
ЛЕ — последний шанс «волков» пробиться в Лигу чемпионов. Он не самый большой, но всё же есть. Подопечные Нуну Эшпириту Санту отличаются организованной обороной и стремительными контратаками, также здесь есть сразу несколько ярких дриблёров и обладателей отличных дальних ударов. Ну и до кучи классные стандарты.
В 1/8 финала англичане выбили крепкий «Олимпиакос»: забили в дебюте, а потом отдали мяч и довольно уверенно довели дело до победы. Состав у «Севильи», конечно, покрепче, так что букмекеры логично считают её фаворитом. Но «Вулверхэмптон» великолепно умеет наказывать за ошибки и потерю концентрации, так что сенсация тут вполне вероятна.
Шансы на проход: 40% — 60%.
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