«Колорадо» — «Аризона». Прогноз: Маккиннон, Ничушкин, Задоров и Наместников покажут класс

13 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встретится с «Аризоной Койотс». Начало игры — в 00:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97, успех «Аризоны» идёт у букмекеров за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» 13 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» (13.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Программа второго игрового дня Кубка Стэнли в Эдмонтоне откроется битвой «Колорадо Эвеланш» и «Аризоны Койотс», соперники выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в 00:30 мск 13 августа. На бумаге преимущество «лавин» не вызывает вопросов, они идут явным фаворитом в этой серии.

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Подопечные Джареда Беднара крепко провели регулярный чемпионат, попали в топ-4 Западной конференции и здорово выступили в круговом турнире. Дожали действующего чемпиона «Сент-Луис Блюз» (2:1 с решающей шайбой под рёв финальной сирены), а потом разнесли «Даллас Старз» (4:0).

Правда, получить первый номер посева всё же не получилось, поскольку в заключительном поединке они уступили «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). Игра получилась абсолютно равной, «Колорадо» спасся за 62 секунды до окончания третьего периода, но в овертайме всё же пропустил. И остался вторым.

Всё равно, впрочем, получилось неплохо, соперник рабочий. На бумаге «Аризона» заметно уступает. В раунде плей-ин она прошла «Нэшвилл», управившись за четыре встречи. «Хищники» сильно проигрывали на последнем рубеже: опытный Пекка Ринне провалил регулярку, а потому тренерский штаб доверился Юусе Саросу.

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Тот отыграл нормально — местами выручал, местами мог действовать удачнее. Но не блистал. А вот Дарси Кемпер провёл серию здорово и стабильно подтаскивал партнёров. «Предаторз» в первую очередь навязывали борьбу за счёт убойной реализации лишнего (28,6%), а вот в равных составах испытывали большие сложности с созиданием.

«Койотс» — низовая команда, которая пляшет от печки и старается душить оппонента. «Колорадо», напротив, играет в атаку и готов перебегать кого угодно. Здесь много ярких и молодых хоккеистов, а Натан Маккиннон по делу получил номинацию на «Харт Трофи». Плюс хорошая пара вратарей Грубауэр-Францоуз.

Напрягает только один фактор. В четырёх предыдущих очных встреч «Эвеланш» ни разу не победили в основное время — два поражения и две победы за пределами 60 минут. Впрочем, в прошлом году «лавины» смотрелись не столь мощно, а в этой регулярке успели сразиться только в декабре и ноябре.

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В общем, подстраховаться на случай овертайма имеет смысл. А в остальном номинальные хозяева заметно сильнее. Главное для них — забить первыми. Проверим комбинированную ставку 1Х + тотал больше 4.5 шайбы, букмекеры дают на неё крепкий коэффициент 2.04.

Прогноз и ставки на матч «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» 13 августа 2020 года

«Аризона» здорово ограничила «Нэшвилл» в раунде плей-ин, в равных составах соперник создавал моменты по большим праздникам. Вот только «Колорадо» — это совсем другой уровень. Маккиннон чертовски хорош, большинство в полном порядке, глубина в атаке солидная. Свои три шайбы «лавины» наверняка забьют, подстрахуемся на случай ничьей и возьмём 1Х через общий верх.

Ставка: «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.

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