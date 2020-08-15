«Коламбус» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв найдут управу на Тортореллу

После двух матчей в серии равенство, и это «Тампе» ещё повезло.

16 августа в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 2:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16.08.2020)

Настоящий хоккей набирает обороты! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз: Гвардиола и Стерлинг отправят домой обидчиков Роналду Снова бешеный прессинг от команды Пепа Гвардиолы.

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, пришёл черед основного блюда. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов находятся в абсолютно равных условиях.

На повестке дня третий матч серии между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», соперники снова выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто 16 августа в 2:30 мск. Пока серия полностью оправдывает ожидания. Никакой лёгкой жизни у фаворита нет и близко, приходится мучиться и страдать.

«Ростов» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун, Ловрен и Семак отправят Карпина под откос Сине-бело-голубые не проигрывают в РПЛ уже 10 месяцев.

После двух поединков в серии равенство, 1-1. Самое забавное, что это Кучерову с партнёрами ещё повезло. Если бы не точный бросок Брэйдена Пойнта в пятом овертайме первой игры (сам нападающий признался, что просто швырнул шайбу не целясь) на 151-й минуте, сейчас бы его команда находилась на краю пропасти.

Вроде бы у «молний» есть всё необходимое для успеха. Мощный и глубокий состав, отличное большинство, один из сильнейших голкиперов НХЛ. Быстро вернулся в строй Виктор Хедман, который точно входит в число лучших защитников лиги. Не хватает только Стивена Стэмкоса, но и без того разница в уровне исполнителей более чем солидная.

Вот только «мундиров» это абсолютно не волнует. Они спокойно делают свою работу и поражают умением оставаться в седле. Во втором матче Никита Кучеров открыл счёт на шестой минуте. Обычно после быстрого гола проблемы у подопечных Джона Купера возникают только по большим праздникам.

«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: Смолов передаст привет Галицкому, Вандерсон ответит У «быков» даже при кадровых проблемах с атакой порядок, но за «Локо» — стабильность.

А в середине стартового периода они ещё и получили численное преимущество. Шанс получить комфортное преимущество оказался упущен, а в первой же атаке после возвращения пятого полевого игрока «Блю Джекетс» провели ответную шайбу. И ещё до перерыва вышли вперёд, реализовав большинство за 16 секунд.

Преимущество аутсайдера на тренерском мостике перед стартом серии сомнений не вызывало, а вот разница в спецбригадах удивляет. «Тампа» до сих пор ни разу не использовала численное преимущество, зато подопечные Джона Тортореллы смогли отличиться в формате «5-на-4» в обеих встречах.

Что самое главное — оба раза это пришлось чертовски кстати. Быстрый гол в первом поединке добавил уверенности и позволил плавно вкатиться, а во втором точный выстрел Райана Мюррея вообще оказался победным. Дело тут ещё и в том, что «Коламбус» умудряется выдерживать грань между жёсткостью и грубостью.

ЦСКА — «Тамбов». Прогноз: Чалов, Акинфеев и Марио Фернандес закрепятся в лидерах РПЛ «Тамбов» смотрится бодренько, но «армейцы» очень хороши.

Игры в тело тут очень много, лидеры соперника находятся под постоянным давлением. А удалений за 210 минут набежало всего шесть. Каждое из которых «Лайтнинг» откатали вхолостую. Собственно, в равных составах фаворит имеет преимущество, однако в основном разминает Йоонаса Корписало бросками от синей линии и бортов.

Финн видит моменты бросков и контролирует отскоки, а «пятачок» команды Тортореллы всегда зачищали великолепно. Вот и получается, что в формате «5-на-5» созидание время от времени даётся только ведущему звену — две шайбы из четырёх забросил Пойнт, ещё одна на счету Кучерова. Нижние звенья вроде бы часто гостят в чужой зоне, но конкретики им не хватает.

Букмекеры по-прежнему считают «молний» явным фаворитом, так что можно не мудрить и просто заиграть 1Х за 1.92. Или даже 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за дивный коэффициент 2.50. Мы же предпочтём ставку «хозяева не забьют в большинстве» за крепкие 1.70. Джон Купер должен понимать, что пока игра в меньшинстве — один из ключевых факторов серии.

«Динамо» — «Ротор». Прогноз: Паршивлюк, Шунин и Комличенко останутся в группе лидеров РПЛ Первая встреча бело-голубых и волгоградцев за 16 лет вряд ли закончится сенсацией.

Скорее всего, тренерский штаб потребует от хоккеистов максимальной концентрации: не рисковать лишний раз, держать эмоции в узде и не отвечать на провокации. Также проверим ИТБ 0.5 очка Тайлера Джонсона за 2.20. Опытный американец исправно набирал очки в круговом турнире, а в первом раунде Кубка Стэнли пропал. Кучерову критически нужна помощь от остальных звеньев, иначе прошлогодний сценарий рискует повториться.

Прогноз и ставки на матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 августа 2020 года

Пока у «Тампы» острота исходит только от ведущего звена: две шайбы из четырёх забросил Пойнт, ещё одну — Кучеров. «Коламбус» за 3,5 часа чистого времени получил всего шесть удалений и ни разу не пропустил в меньшинстве. Зато сам в обоих матчах забил важные голы в формате «5-на-4». После такого Джон Купер просто обязан потребовать от подопечных дисциплины. Всё же большинство у «мундиров» не такое мощное, чтобы пропускать от него в каждой игре.

Ставка №1: «Коламбус» не забьёт в большинстве за 1.70.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Тайлера Джонсона за 2.20.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.