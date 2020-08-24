«Арсенал» — «Химки». Прогноз: Луценко, Ткачёв и Комбаров оставят Гунько на дне таблицы РПЛ

25 августа «Арсенал» примет «Химки» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Арсенал» — «Химки»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Химки» (25.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. РПЛ стремительно набирает ход. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 23-го числа отгремел четвёртый тур, а пятый стартует уже 25 августа.

Александр Зверев — Энди Маррей. Прогноз: экс первая ракетка мира не справится с немцем Маррей порадовал в матче 1-го круга с Тиафо, но оставил слишком много сил.

Программа пятого тура РПЛ откроется во вторник двумя матчами. В наиболее раннем из них выяснять отношения будут тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки». Их встреча стартует в 20:30 мск в Туле на стадионе «Арсенал», который сможет заполниться на 20% от общей вместимости.



Туляки в матче прошлого тура добыли первую победу в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. На своём поле получилось обыграть крепкое московское «Динамо», которое в последнее время выступает неплохо. Хозяева выглядели интереснее гостей из Москвы и победили в целом по делу, а героем встречи стал Даниил Лесовой, отметившийся дублем (2:0).



Эта победа наверняка придаст «пушкарям» уверенности и спокойствия после двух подряд поражений от «Уфы» (2:3) и «Краснодара» (0:2). Сейчас они находятся на 13-й строчке в зоне стыковых матчей, набрав всего четыре балла. Отдалиться от дна таблицы чемпионата России в ближайшее время не только нужно, но и можно.

Даниил Медведев — Маркос Гирон. Прогноз: первый шаг россиянина на пути к Новаку Джоковичу Первая ракетка России стартует на турнире в Нью-Йорке матчем против квалифая.

У «Химок», вернувшихся из ФНЛ после многих лет, на старте сезона совсем ничего не клеится. За четыре тура они сумели набрать одно-единственное очко. Ничья пришлась на выездную игру с «Сочи» (1:1), но надо сказать, что подмосковный клуб тогда показал весьма неплохой футбол.



Однако потом случились два поражения. В третьем туре красно-чёрные не смогли ничего сделать с «Тамбовом» (0:1), хотя играли целый тайм в большинстве. А в прошлом туре на своём поле буквально сами отдали победу не блещущему пока «Ахмату» (1:2).



С грозненцами химчане даже открыли счёт в первом тайме, а в середине второго получили возможность удвоить преимущество. Только вот полузащитник хозяев Артём Полярус промахнулся с пенальти, а через некоторое время они пропустили два мяча за одну минуту. Концовка, разумеется, получилась эмоциональной, но отыграться не вышло.

«Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз: трудный день для Сёмёна Варламова и Ивана Проворова В 11 из 12 предыдущих очных встреч забивалось как минимум шесть шайб.

Любопытно также и то, что с поля были удалены сразу два игрока основы. Не помогут теперь в матче с туляками «Химкам» крайний полузащитник молодой Кирилл Баженов, который мог сыграть и на фланге обороны, а также опытный защитник Брайан Идову, закрывающий как край, так и центр обороны. Главному тренеру Дмитрию Гунько теперь придётся сильно постараться при выборе стартового состава, ведь «скамейка» довольно скромная.



При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой «Арсенала» за уверенный коэффициент 2.17. На своём поле «канониры» не дают спуску никому, а химчане пока выглядят совсем неубедительно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Химки» 25 августа 2020 года

«Арсенал» в прошлом туре добыл первую в новом сезоне победу и теперь наверняка почувствует уверенность. У «Химок» пока что совсем не клеится, а накануне матча с туляками Дмитрий Гунько недосчитается двух игроков основы. «Канониры» на своём поле не дают спуску никому, так что ждём победы хозяев в предстоящем поединке.



Ставка: победа «Арсенала» за 2.17.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.