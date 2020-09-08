Андрей Рублёв — Даниил Медведев. Прогноз: дивный российский четвертьфинал на US Open-2020

Россияне знают друг друга 16 лет, но в полуфинал выйдет только один.

9 сентября Андрей Рублёв и Даниил Медведев сыграют в матче четвертьфинала US Open. Начало — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу Даниила принимаются с коэффициентом 1.32. Успех Рублёва оценён коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала US Open Рублёв — Медведев

Аналитики считают, что матч US Open Андрей Рублёв — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.80, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.31.

Анализ матча US Open Андрей Рублёв — Даниил Медведев (09.09.2020)

US Open-2020 абсолютно точно войдёт в историю. Дело тут не только в отсутствии зрителей и ужесточения контроля за теннистами из-за пандемии коронавируса. Впервые с 2014 года у турнира Большого шлема будет новый победитель. То этого в течение шести лет выигрывали только Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

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Швейцарец и испанец в Нью-Йорк не приехали, а Джокович считался явным фаворитом, но был дисквалифицирован после попадания мячом в линейную судью. Всё это лихо закручивает сюжет, ведь достойных претендентов на титул достаточно. Предварительные раунды позади, пришло время четвертьфинала.

Один россиянин в любом случае попадёт в полуфинал US Open, поскольку сетка столкнула в 1/4 финала Андрея Рублёва и Даниила Медведева. Откровенно говоря, это расстраивает, поскольку оба теннисиста после возобновления сезона набрали отличную форму и вполне могли бы добраться до полуфинала вдвоём.

Рублёв закрепился в статусе второй ракетки страны, ведь Карену Хачанову по-прежнему не хватает стабильности. В Нью-Йорке Андрей проиграл всего один сет, хотя откровенных пассажиров среди соперников не было. Разминкой оказались опытный Жереми Шарди (6:4, 6:4, 6:3), представитель топ-100 Грегуар Баррер (6:2, 6:4, 7:6) и итальянец Сальваторе Карузо (6:0, 6:4, 6:0).

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Это крепкие середняки тура, с учётом отсутствия целого ряда теннисистов сетка могла быть заметно приятнее. Ну а в четвёртом круге достался мощный Маттео Берреттини, который входит в десятку рейтинга АТР и считался у букмекеров фаворитом матча. Именно двухметровый итальянец выбил россиянина на прошлом US Open.

Однако повторить трюк не вышло. Рублёв управился за три часа: проиграл первую партию, зато дальше полностью доминировал. Получалось раз за разом использовать слабый бекхэнд Маттео. Тот нервничал, ошибался и никак не мог настроить подачу на полную мощность. Второй момент — прекрасная игра в ключевые моменты. Несколько раз Андрей ловко спасался с брейк-пойнтов, благодаря чему сумел избежать дополнительных трудностей (4:6, 6:3, 6:3, 6:3).

А про Медведева даже сказать нечего — предыдущие матчи он прошёл на одной ноге. Лёгкие победы над Федерико Дельбонисом, Кристофером О’Коннеллом и Джеффри-Джоном Вулфом не удивили, там разница в классе была огромной. Но в четвёртом круге Даниил не заметил крепкого Фрэнсиса Тиафо, а это уже серьёзно.

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Старт получился довольно средненьким, а дальше фаворит нащупал болевые точки американца и скрутил того в бараний рог. Управился ровно за 100 минут — 6:4, 6:1, 6:0. И сделал это настолько уверенно, что обсуждать можно было разве что средний палец, который Тиафо показал по ходу матча. Впрочем, переоценивать тот эпизод не стоит: между игроками чуть ли не дружеские отношения, никакой агрессии там не было.

Рублёв и Медведев играют в абсолютно разный теннис, объединяет их разве что классная подача и уверенные действия на задней линии. Андрей всегда и везде стремится действовать первым номером: навязывает высокий темп, давит, много атакует. Даниил, напротив, любит контратакующую манеру и умело использует слабости каждого конкретного оппонента.

Они знают друг друга более 15 лет, так что говорить о каких-то сюрпризах не приходится. Букмекеры считают первую ракетку страны фаворитом, что абсолютно логично. Медведев слишком неудобен Рублёву: способен достать даже самый сложный мяч, а главное — заставляет выполнять противника максимально неудобные удары.

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Статистика очных встреч говорит о том же. Теннисисты пересекались дважды, оба раза — в 2019 году на харде. Даниил победил в двух сетах: в Цинциннати отдал всего пять геймов, в Санкт-Петербурге — девять. Рублёв способен забрать одну партию, но выиграть ему будет сложно. Слишком уж неудобный соперник.

Мы бы выбирали между победой Медведева с форой (-4.5 гейма) за 1.84 и тоталом меньше 40.5 гейма за 1.79. Думается, фавориту хватит четырёх партий для прохода в следующий раунд, так что планка в 40 геймов должна устоять.

Ставки на матч US Open Андрей Рублёв — Даниил Медведев 9 сентября 2020 года

Стиль игры первой ракетки России максимально неудобен Рублёву. Андрей действует агрессивно и всегда лезет в атаку, но Медведев укрощает даже самые тяжёлые мячи. А главное — прекрасно читает оппонента, вынуждая того совершать неудобные удары. За две очные встречи Даниил не отдал ни единого сета. На наш взгляд, Медведев впервые на US Open-2020 встретит достойное сопротивление, но уложится в четыре партии.

Ставка: тотал меньше 40.5 гейма за 1.79.