«Уотфорд» — «Мидлсбро». Прогноз: возвращение в Чемпионшип начнётся для «шершней» с провала

11 сентября «Уотфорд» примет «Мидлсбро» в матче 1-го тура Чемпионшипа. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Мидлсбро»

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Мидлсбро» 11 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Мидлсбро» (11.09.2020)

Окно для сборных успешно закрыто до октября, можно со спокойной душой возвращаться к клубному футболу. Некоторые стартовали ещё в августе, а многие из них только на подходе. Выходные обещают быть весьма насыщенными – 12 сентября ожидается старт нового сезона английской Премьер-лиги и испанской Примеры.

«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Хартли, Зернов, Буше и Шумаков обставят Кошечкина Омичи имели двое лишних суток на восстановление и наверняка будут посвежее.

А пока есть отличная возможность скрасить ожидание матчем Чемпионшипа – второго по силе английского дивизиона. Распечатать сезон предоставлена честь «Уотфорду» и «Мидлсбро». Их встреча запланирована на 11 сентября и начнётся в 21:45 мск.



«Уотфорд» в прошлом сезоне боролся за выживание в АПЛ. Как видно, могло быть лучше. По итогам 38 туров он набрал 38 очков и занял 19-е место. Отставание от спасительной 17-й строчки составило какой-то один пункт. Чехарда с главными тренера помешала обрести стабильность.



Вообще, тут надо бы сказать, что «шмели» боролись до последнего. Однако на три заключительных тура им выпали крайне неприятные соперники. Сперва проиграли «Вест Хэму» (1:3), который внезапно взялся показывать достойный футбол в концовке. Затем им не оставил шансов «Манчестер Сити» (0:4). Ну а в последнем, решающем, туре они уступили лондонскому «Арсеналу» (2:3), хотя сделали всё возможное.

«Динамо К» — «Десна». Прогноз: проблемы Мирчи Луческу в Киеве только начались За 10 игр в плей-офф за чемпионство «Десна» забила больше всех – 23 гола.

«Мидлсбро» прошлый сезон в Чемпионшипе провалил. За 46 игр получилось набрать только 53 очка, что соответствует 17-й позиции. Дистанция до зоны плей-офф за повышение была аж 17 баллов. Больше того — клуб всерьёз рисковал опуститься в третий дивизион.



При этом стоит отметить, что у «Боро» за все эти 46 игр вышло забить только 48 голов. А это, на секундочку, худший результат в сезоне среди всех участников. Пропущено было, конечно, не так уж и много – всего 61 гол. Но неубедительная игра в атаке сделала своё дело.



Впрочем, стоит также сказать, что за восемь туров до финиша «Мидлсбро» находился в тройке аутсайдеров. Но руководство вовремя опомнилось и сменило тренера. А в оставшееся время Нил Уорнок сумел спасти команду от вылета: поставил прямолинейный, но надёжный футбол, который позволили исправно достигать результата.

«Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус исправятся за игру в Минске Два предыдущих визита в Хельсинки закончились для казанцев победами в основное время.

Любопытно, что под руководством Уорнока команда сумела выиграть четыре из пяти выездов в конце того сезона. При этом забить у неё получилось девять голов. «Уотфорд», конечно, считается фаворитом, но вспомнить, что в прошлом сезоне АПЛ он уходил с поля «сухим» только девять раз из 38 игр, лишним не будет.



Пожалуй, ключевым фактором тут является другое. Дело в том, что «шершням» в матче с «Мидлсбро» не смогут помочь сразу 11 игроков. Львиная доля из них – футболисты основной обоймы. А это уже серьёзно.



Например, среди отсутствующих — лучший бомбардир прошлого сезона Трой Дини и два лучших ассистента Исмаила Сарр и Жерар Деулофеу. Кроме них в матче не сыграют Андре Грей, Уилл Хьюз и многие другие. Ожидать при таких кадровых потерях от «Уотфорда» яркой игры едва ли стоит.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз букмекеров: Акинфеев пропустит, Карасёв обойдётся без пенальти Дерби всея Руси уже близко. Выясняем, чего букмекеры ждут от центрального матча 7-го тура РПЛ.

При Уорноке «Мидлсбро» стал играть заметно лучше. На наш взгляд, шансы на очки в первой игре сезона у гостей не меньше, чем у «шершней». Тем более что последних теперь тренирует другой специалист – Владимир Ивич, к требованиям которого ещё надо привыкнуть. Мы бы проверили классический Х2 за рабочий коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Мидлсбро» 11 сентября 2020 года

Накануне первого матча в Чемпионшипе «Уотфорда» не может рассчитывать сразу на 11 игроков, среди которых много основных. «Мидлсбро» при Уорноке стал показывать неплохой футбол, в особенности на выезде. На наш взгляд, шансы на очки у гостей в предстоящем поединке не меньше, чем у хозяев.



Ставка: «Мидлсбро» не проиграет за 1.86.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.