«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз: Стив Брюс удивит Моуринью, Кейн увязнет в защите «сорок»

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Ньюкасла» оценивается букмекерами коэффициентом 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 27 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» 27 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» (27.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступило время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.



Программа третьего тура английской Премьер-лиги продолжится в воскресенье, 27 сентября, четырьмя матчами. В 16:30 мск в Лондоне местный «Тоттенхэм» начнёт выяснять отношения с «Ньюкасл Юнайтед». Стартовали соперники синхронно — по одной победе и одному поражению в двух турах, по три очка в копилке.



Начало сезона получается для «шпор» противоречивым, зато крайне событийным. Начали с домашнего поражения от «Эвертона» (0:1), причём по факту «ириски» имели солидное преимущество и вполне могли забивать больше. Зато во втором туре переломили ход игры с «Саутгемптоном» — пропустили первыми, но разгромили соперника 5:2.

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Сон Хын Мин оформил покер, Гарри Кейн добавил к четырём результативным передачам один гол. К тому же удалось пройти два квалификационных раунда Лиги Европы. Правда, в обоих случаях пришлось попотеть. Досталось «Локомотиву» из болгарского Пловдива (2:1), а также «Шкендии» из Северной Македонии (3:1).



Постепенно команда добавляет. Особой усталости взяться неоткуда: сезон только начался, матч Кубка английской лиги с «Лейтон Ориент» перенесли из-за коронавируса, а Жозе Моуринью активно использует ротацию. В Скопье, например, перелом наступил после появления на поле Гарри Кейна, Лукаса Моуры и Джованни Ло Чельсо.



Игровую практику получили резервисты, а преимущество английского клуба оказалось громадным. «Шкендия» забила единственным попаданием в створ (дебют опытного Джо Харта не задался), а сами «шпоры» потревожили вратаря хозяев восемь раз. И даже владели мячом 65% времени.

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Свой шанс получил Деле Алли, но опальный полузащитник не впечатлил: провёл на поле около часа и оказался заменён. Похоже, в третьем туре Моуринью доверится тройке полузащитников Ло Чельсо-Хойберг-Уинкс, а в атаке выйдут Лукас, Мин и Кейн. Шансы на ещё одну победу кажутся вполне неплохими.



«Ньюкасл» в первом туре хлопнул «Вест Хэм» со счётом 2:0, причём абсолютно по делу. А вот на прошлой неделе ничего не смог поделать с «Брайтоном». Пропустил два гола к седьмой минуте, в результате пришлось действовать активнее. А с позиционными атаками у «сорок» по-прежнему большие проблемы. Ничего толком не создали, в концовке получили третий.



Букмекеры по праву отдают преимущество лондонцам: состав у них крепче, своё поле, плюс статистика очных встреч (пять побед в шести предыдущих поединках). И всё же 1.50 на П1 кажется перебором. ТТХ придётся действовать первым номером, ведь подопечные Стива Брюса в гостях точно не станут претендовать на территорию.

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А с позиционными атаками у «шпор» тоже имеются проблемы. Свой гол-два Кейн с партнёрами наверняка найдут, но обойтись малой кровью точно не удастся. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.64 и ИТМ 2 гола «Тоттенхэма» за 1.78. Любители комбинированных ставок могут рассмотреть 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 27 сентября 2020 года

«Тоттенхэм» исправился за поражение от «Эвертона», но с «Ньюкаслом» его ожидают трудности. Подопечные Стива Брюса в гостях отдадут территорию и усядутся к собственной штрафной, а позиционное нападение у «шпор» пока не блещет. Кейн и Сон свои гол-два наверняка затолкают, но не более. А ТТХ пока пропускает в каждом матче сезона.



Ставка: ИТМ 2 гола «Тоттенхэма» за 1.78.