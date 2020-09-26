«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв закончат муки Радулова

27 сентября в 5-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч финала НХЛ «Тампа» — «Даллас» 27 сентября

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Даллас» 27 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.34, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Анализ и прогноз 5-го матча финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» (27.09.2020)

Пока КХЛ пытается продолжать регулярный чемпионат на фоне проблем с коронавирусом, в НХЛ сезон подходит к концу. Полтора месяца жизни в «пузыре» пролетели как одно дыхание. 22 из 24 команд отсеялись, остались только самые достойные. Они сейчас и выявляют сильнейшего.

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Разумеется, деление на хозяев и гостей осталось условным, дополнительного преимущества никто не получил. Начиная с финалов конференций все матчи проходят на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Пятая игра финальной серии между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» стартует 27 сентября в 3:00 мск.

Счёт в серии 3-1 в пользу «молний». Аутсайдер потерял шансы на ошибку, теперь каждый поединок способен стать последним. Ничего необычного не происходит: «шерифы» быстро управились с «Вегасом» и перед стартом финала имели трое лишних суток на восстановление, за счёт свежести они по делу забрали первый матч.

А дальше подопечные Джона Купера просто доказывают разницу в классе. Как ни крути, состав у них крепче и глубже, даже в отсутствии Стивена Стэмкоса (тот провёл три минуты за серию, чтобы в случае успеха его имя нанесли на Кубок Стэнли) атака выглядит просто замечательно. «Даллас» делает всё возможное, но этого просто не хватает.

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Четвёртая встреча становилась ключевой. Номинальные хозяева получили весомую фору: уже к старту 19-й минуты они вели с разницей в две шайбы, хотя соперник смотрелся гораздо острее. Собственно, «Старз» забили два гола с трёх бросков благодаря атакам сходу. Сперва Клинберг вошёл на скорости в зону, забрал отскок и поразил дальний угол, затем Павелски закончил быструю контратаку, реализовав выход «1 в 0».

Вот только даже такой форы оказалось недостаточно. «Лайтнинг» сократили отставание ещё до перерыва, а уже к 23-й минуте Брейден Пойнт оформил дубль. Клуб из Техаса потом снова вышел в лидеры, но ненадолго. Дело дошло до овертайма, но всё закончилось довольно быстро. Джейми Бенн схватил малый штраф на шестой минуте, а Кевин Шаттенкирк реализовал большинство.

Строго говоря, «Даллас» забил даже чуть больше, чем создал. Три первые шайбы пришли после атак сходу, только четвёртая состоялась в позиционном нападении, да и то с большой натяжкой. Там удалось зажать соперника в зоне, однако гол состоялся после обычного прострела Джо Павелски и рикошета.

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Антон Худобин совершил несколько великолепных спасений в первом периоде, однако внятной помощи от партнёров снова не получил. Трудно понять, как можно пропускать с выхода «1 в 0» на последней минуте периода, когда ведёшь с разницей в две шайбы. Неудивительно, что после финальной сирены у «шерифов» стали сдавать нервы.

Джо Павелски жаловался на несправедливое удаление в овертайме, Рик Боунесс просил судьям дать игрокам определять победителя. По факту малый штраф выглядел вполне оправдано — в третьем периоде арбитры за такой же эпизод выписали две минуты Патрику Маруну. Проблема в Джейми Бенне, который малополезен в атаке, да ещё и подвёл партнёров в ключевой момент.

Похоже, «Старз» прекрасно понимают, что шанс зацепиться они упустили. Обыграть таких «Лайтнинг» три раза подряд практически невозможно. Рик Боунесс наверняка постарается что-то изменить и, возможно, доверится Бену Бишопу. К Худобину вопросов нет, скорее это будет жест отчаяния в надежде на фарт. Просто потому что ресурсов для перелома ситуации не видно, а оставлять всё как есть нельзя.

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Команды проведут бэк-ту-бэк, на лёд придётся выходить без паузы. Усталость наверняка накопится и ошибок должно стать больше. Да и предыдущее появление Бишопа обернулось кошмаром — тот пропустил четыре шайбы меньше чем за 14 минут, а «Колорадо» забрал пятый матч.

В общем, ждём довольно нервную игру, при которой проблем с голами не будет. «Тампа «почувствовала уверенность и действует в своё удовольствие, а оборона «Далласа» выглядит крайне слабо. Тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.11 смотрится классно, альтернатива — тотал больше 5 гола за 1.96. Планки в пять шайб соперники достигали во всех четырёх случаях.

Прогноз и ставки на 5-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас» 27 сентября 2020 года

«Тампа» продолжает доказывать наличие заметного преимущества по уровню исполнителей. Защита у «Далласа» разочаровывает: Худобин тащил в первом периоде и позволил партнёрам получить фору в две шайбы, но помощи так и не дождался. Выиграть три матча кряду у таких «молний» практически нереально. Тренерский штаб «Старз» может довериться Бену Бишопу, предыдущее появление которого обернулось четырьмя голами за 14 минут. Возьмём ТБ 1.5 гола в первом периоде.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 2.11.