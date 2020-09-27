ЦСКА — «Локомотив», возвращение Месси и другие матчи: на что ставить 27 сентября

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА подходят к концу плей-офф, а в теннисе стартует Ролан Гаррос. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 27 сентября.

На что ставить в футболе 27 сентября 2020 года: РПЛ, АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А

Топ-5 лиги набирают обороты. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

«Арсенал» — «Ростов». Прогноз: позорный вылет из Лиги Европы подстегнёт Карпина и Ерёменко За 10 матчей с «Арсеналом» ростовчане проиграли только два раза.

В воскресенье выбор колоссальный. Четырьмя матчами продолжится программа девятого тура Российской Премьер-Лиги. Выделяется московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом», которое стартует в 19:00 мск. Красно-синие уже одолели «Спартак», набрали ход и приблизились к лидерам. А теперь попробуют закрепить успех.



Три остальных матча: «Арсенал» — «Ростов» (начнут в 14:00 мск в Туле), «Ахмат» — «Урал» (16:30 мск в Грозном) и «Ротор» — «Рубин» (19:00 в Волгограде). Новичок РПЛ наконец-то вернулся с карантина после трёх технический поражений и теперь сразится с подопечными Леонида Слуцкого.



В чемпионате Англии продолжится третий тур. Есть и громкая вывеска: «Манчестер Сити» на фоне заметных кадровых проблем сразится с «Лестер Сити». Встреча состоится на «Этихаде», начало — в 18:30 мск. Другие поединки: «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс» (14:00), «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» (16:00) и «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» (21:00).

«Ахмат» — «Урал». Прогноз: очередной подвиг Ильи Помазуна. Талалаев будет в ярости В семи из девяти предыдущих очных встреч забивалось не более двух мячей.

В чемпионате Испании также идёт третий тур, только тут состоятся аж шесть поединков. Впервые в новом сезоне официальные матчи проведут «Атлетико», «Севилья» и «Барселона», которые получили дополнительный отдых из-за участия в еврокубках. Основное внимание приковано к каталонцам — Лионель Месси никуда не ушёл и наверняка выместит злобу на «Вильярреале».



Также два поединка пройдут в чемпионате Германии, где к концу подходит второй тур. «Хоффенхайм» сразится с мюнхенской «Баварией», а «Фрайбург» будет выяснять отношения с «Вольсбургом». Семь матчей состоятся в чемпионате Франции, действующий чемпион «ПСЖ» пожалует в гости к «Реймсу».



В итальянской Серии А программа скромнее — пять игр второго тура. Есть и по-настоящему топовая вывеска: «Рома» будет принимать «Ювентус» (21:45 мск). Также стоит выделить матч «Наполи» с «Дженоа» и игру «Милана» с «Кротоне». Россонери остались без Златана Ибрагимовича, подхватившего коронавирус.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Гончаренко, Влашич, Акинфеев и Чалов станут королями Москвы Похоже, красно-синие заберут ещё одно дерби.

12-й тур состоится в великолепной ФНЛ, также будет огромное количество матчей в менее значимых национальных первенств. Выбор колоссальный.

Матчи по хоккею для ставок 27 сентября 2020 года: КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, на воскресенье запланированы пять матчей. Наибольший интерес вызывают два — отбывший карантин «Йокерит» примет в Хельсинки ЦСКА (начало в 16:00), а 2,5 часа спустя в Балашихе начнут выяснять отношения «Авангард» и «Металлург».

«Авангард» — «Металлург». Прогноз: Илья Воробьев, Нестрашил и Бек ответят Хартли на 0:4 Две недели назад омичи без шансов разгромили «лис» в Магнитогорске.

Остальные матчи: «Трактор» — «Динамо Минск» (15:00), «Торпедо» — «Нефтехимик» (17:00) и «Северсталь» — «Ак Барс» (17:30).

На что ещё ставить 27 сентября 2020 года: финал Рублёва, Ролан Гаррос

Тут основной упор стоит сделать на теннис. Во-первых, в финале турнира в Гамбурге россиянин Андрей Рублёв сразится с греком Стефаносом Циципасом (13:00 мск). Также пройдёт огромное количество матчей первого круга Ролан Гаррос. Вводные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.



У мужчин россияне на корты не выйдут, а вот у женщин выбор колоссален: Екатерина Александрова сразится с Мэддисон Инглис, Маргарита Гаспарян — с Элисе Мертенс, Камилла Рахимова — с Шелби Роджерс, Анна Блинкова — с Астрой Шармой, а Анна Калинская — с Эжени Бушар.