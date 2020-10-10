Сербия — Венгрия. Прогноз: Митрович, Тадич и Максимович не позволят венграм догнать Россию

11 октября Сербия примет Венгрию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Сербии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех Венгрии оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Сербия — Венгрия 11 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги В Сербия — Венгрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Сербия — Венгрия (11.10.2020)

Клубные чемпионаты европейских стран взяли двухнедельный перерыв, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. На носу третий и четвёртый туры Лиги наций.

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Формат за прошедший месяц не изменился, но вступили в силу новые условия. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей от общей вместимости арены. Однако это возможно только в том случае, если местные власти в условиях коронавируса не выступят против.



Игры двух туров пройдут с 10 по 14 октября включительно. Откроют программу третьего тура семь матчей в субботу, а завершат сразу 20 в воскресенье. Отдельно стоит обратить внимание на пару Сербии и Венгрии – прямых конкурентов сборной России в третьей группе лиги В. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Црвена Звезда» в Белграде.



Сербам сейчас не так важны выступления в Лиге наций, поскольку они завалили квалификацию на Евро-2020, нужно выкручиваться. Теперь они участвуют в дополнительном турнире, чтобы разыграть последние путёвки. Пока получается неплохо.

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Накануне в полуфинале Сербия встречалась с крепкой сборной Норвегии. Гости заслуженно победили со счётом 2:1: они гораздо больше создали, хотя пришлось понервничать. Дело решилось только в дополнительное время. Героем встречи стал вышедший на замену игрок «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, оформивший дубль.



Теперь сербам предстоит сразиться в финале со сборной Шотландии, а пока что – игры в Лиге наций. Собственно, в Лиге наций они набрали один балл за два тура и сейчас располагаются на последнем месте. У сборной Турции баллов столько же, но пропустили турки меньше.



В первом туре Сербия проиграла на выезде сборной России, хотя даже смотрелась активнее подопечных Станислава Черчесова (1:3). А во втором туре случилась нулевая ничья с турками на своём поле, и тут уже гости смотрелись предпочтительнее. При этом красную карточку получил капитан и защитник Александр Коларов.

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При таких раскладах и без того шаткой обороне сербов будет ещё труднее. Отсутствие в сборной опорника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича отрицательно сказывается и на центральной линии. Венгры могут не простить.



Дело в том, что сборная Венгрии показывает яркий футбол в атаке. Они заслуженно победили в гостях в Лиге наций Турцию (1:0) и чуть не оставили в дураках сборную России у себя дома (2:3). Российская команда вела со счётом 3:0 к 62-й минуте, но затем порядком расслабилась (чего делать с венграми нельзя) и пропустила два.



Впрочем, оборонять добытые результаты в Лиге наций для Венгрии тоже мало смысла. Впереди сражение за путевку на Евро-2020 в финале пути А с Исландией. Венгры тоже не прошли квалификацию, а в полуфинале победили сборную Болгарии со счётом 3:1.

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На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны в предстоящем поединке. Букмекеры дают за такой вариант крепкий коэффициент 1.98. С обороной дела и у тех, и у других туговато, зато потенциал атаки внушительный. А без Коларова проблем в защите у хозяев станет только больше. Венгры не склонны плести кружева, зато они более чем конкретны у чужой штрафной площади.



Также можно подумать над ставкой тотал жёлтых карточек меньше 4.5 штуки за коэффициент 1.69. Для обеих сборных важно сохранить лидеров перед играми за путёвки на Евро-2020, калечить друг друга нет необходимости. Да и в целом фолят они не так часто: на двоих за два тура всего девять «горчичников».

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Сербия — Венгрия 11 октября 2020 года

У обеих команд отличный подбор атакующих игроков, а вот с обороной дела обстоят хуже. На наш взгляд, тут стоит ждать голов в обе стороны. Сербам сможет помочь атакующий полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич, но отбывает дисквалификацию защитник и капитан Александр Коларов. Без него обороне будет совсем туго.



Ставка 1: обе забьют за 1.98.



Ставка 2: тотал жёлтых карточек меньше 4.5 за коэффициент 1.69.