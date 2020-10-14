Россия — Венгрия. Прогноз на матч Лиги наций: Шунин не спасёт, судья не станет мешать

Опытный Майкл Оливер не любит раздавать карточки, а у россиян всего два «горчичника» в трёх турах.

14 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех Венгрии оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Россия — Венгрия 14 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Венгрия 14 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Поставить на обе забьют можно за 2.06. На гол в первые 15 минут дают 3.50.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия (14.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

Италия — Нидерланды. Прогноз: Иммобиле и Промес уйдут в тень, всё решат Ван Дейк с Бонуччи За три тура в Лиге наций команды на двоих забили всего три гола.

Третий тур остался позади. Впереди четвёртый, после которого футболисты отбудут в расположение клубов и соберутся снова уже в ноябре. 14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сборная России будет принимать Венгрию. Начало вновь позднее — 21:45 мск. Сойдутся лидеры группы 3 в лиге В.



Дополнительных кадровых трудностей удалось избежать: накануне члены национальной команды прошли тест на коронавирус, все результаты отрицательные. Значит, потери останутся ровно теми же. Маринато Гилерме и Георгий Джикия покинули расположение ещё до игры со Швецией, позже к ним присоединился Марио Фернандес.



Черчесов не сторонник экспериментов, так что на ключевых позициях изменений не будет. В центре обороны снова выйдут Фёдор Кудряшов и Андрей Семёнов, справа сыграет Вячеслав Караваев. Футболист «Антальяспора» здорово смотрелся на непрофильной позиции с Турцией, правый фланг также не выпадал.

Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры

А вот слева были серьёзные проблемы, из-за чего Юрий Жирков вполне может начать на скамейке. 37-летнему футболисту тяжело выдерживать невероятно плотный график, что вполне логично. Кузяев выглядел хорошо и успевал помогать, а вот после замены Далера на Дениса Черышева фланг резко просел.



Собственно, единственный гол пришёл именно оттуда. Плюс в ещё нескольких случаях дело вполне могло закончиться пропущенным мячом. У сборной Венгрии полный порядок с выучкой и подготовкой к конкретным оппонентам, тренеры непременно попросят футболистов давить на левый фланг. Это чревато.



С Турцией замены категорически не сработали, так что предпосылок для изменений в основном составе немного. Думается, всё обойдётся перестановками на одной-двух позициях. Венграм нет никакого смысла форсировать ситуацию, поскольку два ноябрьских поединка они проведут на своём поле. То есть ничья в стратегическом плане их вполне устроит.

«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз: Андронов и Шалунов выиграют в Финляндии после 4:6 на Урале Красно-синие ни разу за сезон не проигрывали в двух матчах подряд.

Обе гостевые встречи в Лиге наций подопечные Марко Росси провели вторым номером, владея мячом около 40%. Думается, примерно та же картина ожидает нас в Москве. ИТБ 52.5% владения мячом сборной России за 1.83 смотрится вполне нормально. Венгры не стесняются идти вперёд на своём поле, а вот на выезде действуют гораздо осмотрительнее.



Любопытно, что на гол гостей дают нестыдный коэффициент 1.67. Взглянем на факты. Сборная России пропускала в пяти из шести предыдущих поединков. Не только от Бельгии, но и от Сербии, Турции, Швеции и собственно Венгрии. Единственное исключение — Сан-Марино. К этому сложно что-то добавить.



А сами венгры отличились в шести из семи последних случаях. Устояли только валлийцы (0:2) в прошлом ноябре. В 2020 году во всех четырёх матчах удалось забить. На наш взгляд, вариант довольно надёжный: центр обороны у россиян слабый, физическая готовность не лучшая. Обе забьют за 2.06 тоже смотрится здорово. Пожалуй, коэффициент должен находиться в районе 1.85-1.90.

Турция — Сербия. Прогноз: сборную России не обыграли, а Тадича, Йовича и Митровича прижмут Турция была близка к победе в Москве, лишь победа оставит реальный шанс на первое место.

Судить будет опытный британец Майкл Оливер, а соперники не отличаются особой грубостью. Сборная России вообще получила в трёх матчах Лиги наций всего два «горчичника». Отметились Андрей Семёнов и Роман Зобнин. ИТМ 1.5 ЖК сборной России за 2.05 выглядит любопытно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия 14 октября 2020 года

Сборная России пропустила в пяти из шести предыдущих матчей, единственное исключение — 5:0 с Сан-Марино. Венгры, напротив, забили во всех четырёх поединках 2020 года. Физически они готовы хорошо, а проблемы подопечных Станислава Черчесова в центре обороны сделают всё остальное. Гол гостей за 1.67 видится надёжной ставкой.



Ставка №1: сборная Венгрии забьёт за 1.67.



Ставка №2: ИТБ 52.5% владения мячом сборной России за 1.83.



Ставка №3: ИТМ 1.5 жёлтой карточки сборной России за 2.05.